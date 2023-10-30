CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

CUMA GECESİ BOMBA YAĞDI: 7 EKİM'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Cuma gecesi 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'ye karadan bombardımana tutulurken ağır çatışmalar yaşandı.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.





İşte dakika dakika yaşananlar...

GECE BOYUNCA BOMBALADI

07:20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.

KANSER TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI HASTANEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.

Ayrıca, Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.



02:56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördü

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.





02: 40 CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN: "GAZZE'DE YAŞANANLAR TAM BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir devlet televizyonu tarafından naklen yayınlanan buluşmada Tebbun, "Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur." dedi.

İsrailli ve Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerini reddeden Tebbun, "Filistinler terörist değiller, zira onlar kendi vatanlarını ve haklarını savunuyorlar." ifadesini kullandı.



01:38 İSRAİL ENDONEZYA HASTANESİ ÇEVRESİNİ BOMBALADI

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılarda Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.



İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Kampı'ndaki saldırılarında El Hoca bölgesindeki El Halabi ailesinden yaralı bir bebek ve kalbi duran bir yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.





00:30 GAZZE'NİN KUZEY KESİMİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

22:42 KUDÜS HASTANESİ'NİN BAZI BÖLÜMLERİNDE HASAR OLUŞTU

İsrail savaş uçaklarının sürekli olarak Kudüs Hastanesi yakınlarını kasıtlı hedef alması sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

İşgalci İsrail güçlerinin, daha önce bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine yoğun şekilde hedef aldığını duyurdu. Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

22:27 İSRAİL'DEN ACİL KODLU ÇAĞRI

Katil İsrail ordusu: "Gazzelilerin güneye doğru geçmeleri için acil çağrı yapıyoruz"

21:40 Fransa Dışişleri Bakanlığı: "(Yahudi) Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli."

21:28 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum."

19:56 GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN GAZZE'YE SAVAŞI HOLOKOST'U BİLE GERİDE BIRAKTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hastanelerdeki jeneratörlerin ve su arıtma santrallerinin çalışması, fırınların, ambulansların, sivil savunma ekiplerinin hizmet verebilmesi için acilen akaryakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bezm, İsrail'in, Holokost'u bile geçen savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in gelen yardımların Filistinli direniş gruplarına gittiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bezm, İsrail'in gülünç iddialarının kimseyi inandıramayacağını söyledi.

Bezm, "Buradaki tehlikeli insani durumları değerlendiren, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlardır ve onlar da işgalcilerin suçlarının yol açtığı felaket konusunda fikir birliğine varmışlardır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya attığını kaydeden Bezm şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi dünyadan izole etmeye yönelik her türlü tanımı aşan suçları, onu kan ve katliam üzerine kurulu bu oluşumun vahşetini fark eden tüm dünya halkları arasında yalnızlaştırdı."

Mısır'a da seslenen Bezm, insanlıktan yana bir tavır alarak insani yardımların girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

19:10 İsrail'in Lübnan'a yönelik İHA saldırısında 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail'e ait İHA'nın ülkenin güneyindeki Meys el Cebel beldesindeki motosikletli 2 kişiye saldırı düzenlediği kaydedildi. İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

15.44 El Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren siyonistlerin zırhlı araçlarını havan toplarıyla bombalıyoruz.

15.40 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği en yoğun saldırılardan birini gerçekleştiriyor.



15.06 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.



14.50 SINIRI GEÇEN KATİL İSRAİL TANKLARI, GAZZE'NİN KUZEYİNE KONUŞLANDIRILDI



Sınırı geçen katil İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.