Katil İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek? Başkan Erdoğan’ın o sözlerinin detayları ortaya çıktı! İşte Türkiye’nin adımları

Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı adeta izliyor. İsrail, Gazze'ye saldırarak binlerce masum çocuk ve kadını öldürürken, sivillere uygulanan bu katliam büyük tepki çekti. Dünyanın birçok bölgesinde İsrail katliamına karşı eylemler düzenlendi.
İstanbul'da da cumartesi günü yapılan Büyük Filistin Mitingi'ne 1,5 milyon insan katılım sağladı. Başkan Erdoğan, mitingde çok çarpıcı açıklamalar yaparken; İsrail'in savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edileceğini duyurdu.
Erdoğan konuşmasının o bölümünde, "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.