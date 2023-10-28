Türkiye kıyamda dünyanın gözü İstanbul’da! Başkan Erdoğan Tel Aviv’e rest çekti: Büyük Filistin mitingi dört bir yanda takip ediliyor

Türkiye Filistin için tek yürek oldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyip soykırıma imza atan İsrail, dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Günlerdir Türkiye'nin her ilinde Gazze'ye destek gösterileri düzenlenirken bugün Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenlenen Büyük Filistin Mitingi ise İsrail'e karşı en güçlü ses, Gazze'ye en büyük destek oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Büyük Filistin Mitinginde tarihi bir konuşmaya imza atarken dünyanın gözü ise İstanbul'da.