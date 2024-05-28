Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Mersin ve Kocaeli'de rekor yakalamalara imza attığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Mersin ve Kocaeli'de Rekor Yakalamalara İmza Attı— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 28, 2024
(28.05.2024) pic.twitter.com/Ups5tUDICU
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.