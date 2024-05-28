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Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Mersin ve Kocaeli’de rekor yakalamalara imza attığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı." denildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:36 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:52
Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!

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Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Mersin ve Kocaeli'de rekor yakalamalara imza attığını bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

İNSANİ YARDIM MALZEMESİ PARAVANIYLA YASA DIŞI TİCARETE GÜMRÜK MUHAFAZA ENGELİ
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi. Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR TÜRK LİRASI OLAN KAÇAKÇILIK ORTAYA ÇIKARILDI
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu İnsani Yardım Malzemesi kılıfında Türkiye'ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

YASADIŞI TİCARETLERİNDE ÇOCUK OYUNCAKLARINI KULLANANLAR KOCAELİ'DE GÜMRÜK MUHAFAZAYA TAKILDI
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

22 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE FARKLI TÜRLERDE TİCARİ EŞYAYA EL KONULDU
Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner İçerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılık sürdürüyor.

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