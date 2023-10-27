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İsrail Ordu Sözcüsü Hagari Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi saatler sonra bombalandı!

Katil İsrail 21 gündür Gazze’de soykırımına devam ediyor. Kadın-çocuk dinlemeden sivillerin tepesine bomba yağdıran İsrail, son olarak binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdi. İsrail ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu. Hemen ardından İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nin yakınlarını bombalamaya başladı.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 21:00 Güncelleme 27 Ekim 2023, 22:40
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdi saatler sonra bombalandı!

Gazze'de ağır bombardımanlar devam ederken İsrail tarafından da katliama kılıf bulacak açıklamalar geliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

"DÜNYAYA KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ"
Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."

İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinin "Hamas'ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek" olduğu cevabını verdi.

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde özellikle kuzeye yoğunlaştırdığı şiddetli hava saldırıları nedeniyle binlerce yaralıyla dolmuştu.

Tedavileri devam eden binlerce sivilin yanında, bombardımanlarda hayatta kalabilen sivillerden binlercesi de sığınmak için hastane binasına, bahçesine ve yakın çevresine akın etmişti.

Hastane hizmetleri, İsrail'in Gazze'ye savaş hukukunu hiçe sayarak uyguladığı katı abluka nedeniyle durma noktasına gelmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE ÇEVRESİ BOMBALANDI
Katil İsrail ordusu bugün akşam saatlerinde Gazze'ye bomba yağdırdı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Katil İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

İşte Kavasoğlu'nun Şifa Hastanesi ile ilgili açıklamaları:

Şifa Hastanesi için bugün uyarılar yapıldı. Şifa Hastanesi bölgenin en büyük hastanesi. Sadece 4 bin yaralı 12 binden fazla sığınmacı var hastanede. İsrail bugün dedi ki "Hamas'ın karargahları var o hastanenin altında ve boşaltmazsanız vuracağız" yani yaralı ya da yaralı değil 16 bin kişinin barınmaya çalıştığı bir hastane için uyarı yapıldı. Tutun ki orası Hamas'ın karargahı 16 bin kişiye boşaltın çağrısı yaparken bu bombardımanda nereye gitmeleri bekleniyor. Bu insanları burayı nasıl terk edebilir. 400 bin kişi bu bombardıman altında bölgeyi nasıl terk edebilir. Terk etmeleri söz konusu değil güneyde de aynı şeyler söz konusu. BM "Ne kuzey ne güney Gazze'nin hiçbir yeri artık güvenli değil." Daha ne olması gerekiyor gerçekten anlamak mümkün değil. İşte simsiyah Gazze kapkaranlık bir Gazze. Sadece bombardımanla aydınlanan Gazze.

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