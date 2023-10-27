İsrail Ordu Sözcüsü Hagari Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdi saatler sonra bombalandı!

Gazze'de ağır bombardımanlar devam ederken İsrail tarafından da katliama kılıf bulacak açıklamalar geliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi 'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.