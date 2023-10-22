Son dakika: Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’tan İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki!

Papa, İsrail ve Filistin'de yaşananları düşündüğünü belirterek "Çok endişeli ve çok üzgünüm. Acı çeken herkese; rehinelere, yaralılara, hayatını kaybedenlerin yanındayım, onlar için dua ediyorum." dedi.

Gazze'de yaşananlarla ilgili Papa Franciscus, "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum. Son günlerde Anglikan hastanesi ile Rum Ortodoks cemaatinin kilisesinin vurulmuş olması bana acı veriyor. İnsani yardımların devam etmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair çağrımı bunlar gerçekleşene kadar yineliyorum. Rehineleri serbest bırakın. Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun." diye konuştu.

Papa, 27 Ekim Cuma günü de Aziz Petrus Meydanı'nda dünya barışı için bir saatliğine dua edeceklerini de sözlerine ekledi.