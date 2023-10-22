Son dakika: İsrailli muhaliflerden Netanyahu’yu zora sokacak iddia: Delilleri ve belgeleri yok ediyor

İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.
İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.
Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.
Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.
Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.
Öte yandan mektupta "Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.
İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.
Netanyahu'dan söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrailli emniyet teşkilatı yetkilileri ile siyasiler, saldırıyı öngöremediklerini itiraf ederek sorumluluk üstlenirken Netanyahu, şu ana kadar Hamas saldırısında sorumluluğu olduğuna dair bir açıklama yapmadı.
3 AŞAMALI PLAN
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail'in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.
Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi'nde yeni bir 'güvenlik rejimi' oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.
1) Buna göre ilk aşamada Hamas'ı yenmek ve altyapıya zarar vermek için hava bombardımanını kara harekâtı izleyecek.
2) İkinci aşamada direniş cephelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gallant'a göre bu uzun bir süreç olabilir.
3) Üçüncü aşamada ise Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik rejimi oluşturulması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki günlük yaşama dair sorumluluklarına son vermesi, Gazze ve etrafında yaşayan İsrailliler için yeni bir güvenlik gerçekliğinin oluşturulması hedefleniyor.
MISIR'A İADE Mİ
İsrail, 2005 yılında Gazze'den çekilmiş olsa da 2.4 milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik ablukası Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından 'işgalin sürdüğü' şeklinde yorumlanıyor. Bu durum da İsrail'e Gazze Şeridi'nde günlük yaşamın sürebilmesi için sorumluluklar yüklüyor. Gallant'ın 'Gazze'ye yönelik sorumluluklarımız sona erecek' şeklindeki sözleriyle ilgili Fransız AFP ajansına konuşan İsrailli yetkili, 'Gazze'nin anahtarlarının Mısır'a teslim edilmesinin' öngörüldüğünü söyledi. Mısır yönetimi, Gazzelilerin yer değiştirmeye zorlanmasına şiddetle karşı çıkarken, savaş sonrası olası bir yükümlülükle ilgili yorumda bulunmamıştı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.