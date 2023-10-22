Son dakika: İsrailli muhaliflerden Netanyahu’yu zora sokacak iddia: Delilleri ve belgeleri yok ediyor

Öte yandan mektupta "Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

İsrail'in Hamas 'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.

İsrailli emniyet teşkilatı yetkilileri ile siyasiler, saldırıyı öngöremediklerini itiraf ederek sorumluluk üstlenirken Netanyahu, şu ana kadar Hamas saldırısında sorumluluğu olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

3 AŞAMALI PLAN

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail'in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.

Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi'nde yeni bir 'güvenlik rejimi' oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.