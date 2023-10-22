ABD'den İran'a karşı THAAD sistemi! Pentagon'dan Orta Doğu'yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir?

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor. Çocuk-kadın dinlemeden bomba yağdıran İsrail, en son sivillerin bulunduğu Pazar yerini vurdu.

SAYI ARTIYOR! Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 bin 561 sivilin de yaralandığını duyurdu.

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.

