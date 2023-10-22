SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

ABD'den İran'a karşı THAAD sistemi! Pentagon'dan Orta Doğu'yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir?

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek çıkan ABD'den yeni bir hamle daha geldi. Netanyahu'ya koşulsuz destek veren ABD bölgeye konuşlandıracağı yeni silahları resmen açıkladı. ABD'li bakan bunun 'İran'a bir yanıt' olduğunu söyleyerek direkt olarak Tahran'ı hedef aldı. Peki ABD'nin THAAD sistemi nedir? İşte detaylar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 10:39 Güncelleme 22 Ekim 2023, 10:53
ABD’den İran’a karşı THAAD sistemi! Pentagon’dan Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir? 1

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de resmen soykırım yapıyor. Çocuk-kadın dinlemeden bomba yağdıran İsrail, en son sivillerin bulunduğu Pazar yerini vurdu.

ABD’den İran’a karşı THAAD sistemi! Pentagon’dan Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir? 2

SAYI ARTIYOR!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 bin 561 sivilin de yaralandığını duyurdu.

ABD’den İran’a karşı THAAD sistemi! Pentagon’dan Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir? 3

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.

SON DAKİKA