Son dakika: Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in skandal Filistin tanımına Katar Emiri Al Sani’den tepki! Salonu terk etti

Diğer yandan Arap devletleri bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KATAR EMİRİ AL SANİ'DEN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Filistin'in haklarını her defasında savunan Katar Emiri Al Sani, Kahire'de düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait'in Filistin direnişini "terör çeteleri" adlandırması sebebiyle çok net bir tavır ortaya koydu.