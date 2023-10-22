Netanyahu askeri üs ziyaretinde İsrail askeri tarafından protesto edildi: Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü

İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.



Halevi "Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir" ifadelerini kullandı.