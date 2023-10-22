Netanyahu askeri üs ziyaretinde İsrail askeri tarafından protesto edildi: Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Kadın- çocuk emeden kan donduran katliamlara imza atan İsrail vahşette yeni bir boyuta geçmek için hazırlanıyor.
Soykırımcı İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Kadın- çocuk emeden kan donduran katliamlara imza atan İsrail vahşette yeni bir boyuta geçmek için hazırlanıyor.
İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.
Halevi "Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir" ifadelerini kullandı.
İsrail Silahlı Kuvvetleri kara saldırısı içim hazırlıklarını tamamlarken, siyasi kademe hâlâ onayı bekleniyor.
Günlerdir vahşice hava saldırısı ile sivilleri hedef alarak, alçakça saldırılarda bulunan soykırımcı İsrail'in kara saldırısı için neden çekindiği ve askerlerinin neden korktuğu ise bilinmezlikler arasında yerini koruyor.
İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu, yedek askerlerden birinin tepkisiyle karşılaştı.
Yaşanan vahşetten Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan asker, "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü. Devleti sabote ettin" sözleriyle tepki gösterdi.
Tepki gösteren askerin susturulmaya çalışıldığı görüntülere yansıdı.
JACKSON HİNKLE: KORKUYORLAR
Öte yandan Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail askerlerinin kara saldırısı için neden bu kadar korktuğunu paylaştığı bir video ile anlatmıştı.