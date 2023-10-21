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Günlerdir kara saldırısı için hazırlık yapan soykırımcı İsrail ordusuna siyasi kademe onay vermedi! Peki neden onay verilmedi?

Günlerdir havadan bombardıman ile Gazze'de soykırım yapan İsrail, kara saldırısı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Ancak İsrail ordusunun hazırlıkları tamamlamasına rağmen siyasi kademe henüz onay vermedi. Peki İsrail ordusunun korkusu ne? Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail askerlerinin kara saldırısı için neden bu kadar korktuğunu paylaştığı bir video ile anlattı. İşte o video...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 03:20 Güncelleme 22 Ekim 2023, 03:47
Günlerdir kara saldırısı için hazırlık yapan soykırımcı İsrail ordusuna siyasi kademe onay vermedi! Peki neden onay verilmedi?

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm kıskacına aldı. Bebek çocuk demeden kan donduran katliamlara imza atan İsrail vahşette yeni bir boyuta geçmek için hazırlanıyor.

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KARA SALDIRISI MESAJI
İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.
Halevi "Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir" ifadelerini kullandı.



NE ZAMAN YAPILACAĞI BİLİNMİYOR
İsrailli yetkililer günlerdir Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayacaklarını dile getirirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.



SİYASİ KADEME ONAYLAMIYOR
İsrail Silahlı Kuvvetleri kara saldırısı içim hazırlıklarını tamamlarken, siyasi kademe hâlâ onayı bekleniyor.

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İSRAİL ASKERLERİ NEDEN KORKUYOR?
Günlerdir vahşice hava saldırısı ile sivilleri hedef alarak, alçakça saldırılarda bulunan soykırımcı İsrail'in kara saldırısı için neden çekindiği ve askerlerinin neden korktuğu ise bilinmezlikler arasında yerini koruyor.



JACKSON HİNKLE: KORKUYORLAR
Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail askerlerinin kara saldırısı için neden bu kadar korktuğunu paylaştığı bir video ile anlattı.



Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide "Bu İsrail ordusu. Şimdi Gazze'de Hamas'la savaşmaktan neden korktuklarını anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.



İşte soykırımcı İsrail'in neden korkutuğunun videosu:

Soykırımcı İsrail askerleri korkuyor!


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