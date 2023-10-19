



Gazze Şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golani Tugayı'ndaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız" dedi.

Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.



