Gazze'yi ölüm kıskacına alan soykırımcı İsrail vahşette yeni boyuta geçmek için hazırlanıyor.
Günlerdir savaş suçlarının tümüne imza atan İsrail, Gazze'ye kara saldırısı gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yapıyor.
KARA SALDIRISI İÇİN ORDUYA ONAY VERİLDİ
ABD News'te yer alan habere göre İsrail hükümeti kara saldırısı için orduya onay verdi.
ELİ KANLI NETANYAHU: HAZIRIZ
Öte ynadan eli kanlı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısının yakın olduğu mesajını verdi.
Netanyahu ve Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret edip sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.
Gazze Şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golani Tugayı'ndaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız" dedi.
Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.