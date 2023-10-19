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Katil Netanyahu'nun avukatı ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin İsrail sorusunu cevaplayamadı

Son dakika haberleri... İsrail’in Filistin’deki katliamına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, dün Netanyahu ile verdiği samimi pozlarla öbüyük tepki çekmişti. Biden, basın açıklamasında da Tel Aviv yönetiminin yalanına sarılmış, hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia etmişti. Tüm bu skandallar zinciri devam ederken Biden, gazetecilerin “İsrail'in savaş kuralları içinde hareket ettiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna kaçamak yanıt verdi. "Sizinle konuşmak güzeldi” sözleriyle soruyu geçiştiren Biden, hemen sonrasında gazetecilerle konuştuğu alanı terk etti.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:28 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:28
Katil Netanyahu’nun avukatı ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin İsrail sorusunu cevaplayamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ne saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde İsrail'e gitti.

Tel Aviv yönetimine açık desteğini ileten Biden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Biden ayrıca İsrail savaş kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıya da katıldı.

İsrail ordusuna askeri yardımı artıracaklarının sözünü veren Biden, kendisine yöneltilen bir soruyu ise geçiştirdi.

İSRAİL SORUSUNDAN KAÇINDI
Gazetecilerden biri "İsrail'in savaş kuralları içinde hareket ettiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Biden, "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek yanıt vermekten kaçındı. ABD Başkanı, hemen sonrasında gazetecilerle konuştuğu alanı terk etti.

Air Force One uçağı ile İsrail'den dönen Biden'ın bu anları, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde kayıtlara geçti.

BİDEN: İSRAİL OLMASAYDI, ONDAN BİR TANE İCAT ETMEMİZ GEREKİRDİ
İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, "Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." demişti.

İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyen Biden, "Size söz veriyorum. İsrail'in güvenli olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuşmuştu.

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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