Katil Netanyahu’nun avukatı ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin İsrail sorusunu cevaplayamadı

BİDEN: İSRAİL OLMASAYDI, ONDAN BİR TANE İCAT ETMEMİZ GEREKİRDİ

İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, "Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." demişti.

İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyen Biden, "Size söz veriyorum. İsrail'in güvenli olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuşmuştu.