Pentagon yalanı açık açık itiraf etti: Hastane katliamını Hamas’ın yaptığına dair elimizde belge yok

Salı günü geç saatlerde IDF, eldeki verileri incelediğini ve patlamanın İsrail'i hedef alan bir İslami Cihad roketinin yanlış ateşlenmesi ve Gazze Şehri'nde yere düşmesi sonucu meydana geldiği sonucuna vardığını duyurdu.

Hagari yaptığı açıklamada, hastane binasının doğrudan vurulduğuna dair bir kanıt bulunmadığını, yakındaki binalarda yapısal bir hasar olmadığını ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava bombardımanından kaynaklanan hasarla tutarlı olabilecek bir bomba krateri olmadığını söyledi.

IDF sözcüsü, "İstihbaratımıza göre Hamas raporları kontrol etti ve bunun Filistin İslami Cihad'ın bir yanlış ateşlemesi olduğunu anladı, ardından kayıp sayılarını şişirerek küresel bir medya kampanyası başlattı" dedi. "Bunun Filistin İslami Cihad tarafından fırlatılan bir roket olduğunu kesin olarak anladılar."

Hagari, İsrail'in elinde Hamas üyelerinin patlamadan İslami Cihad'ı sorumlu tuttukları telefon konuşmalarının ses kayıtlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi. Hagari, İsrail ile Hamas ve Gazze'deki müttefikleri arasındaki savaşın bir buçuk hafta önce başlamasından bu yana İsrail nüfus merkezlerine atılan binlerce roket arasında, Gazze'den atılan 450 roketin yetersiz kalarak Şerit'in içine düştüğünü belirtti.