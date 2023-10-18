Pentagon yalanı açık açık itiraf etti: Hastane katliamını Hamas’ın yaptığına dair elimizde belge yok

Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
SİVİLLERİN OLDUĞU HASTANEYİ BOMBALADI
Soykırımcı İsrail bu sefer de masumların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu.
KATLİAMI HAMAS'A YIKMAYA ÇALIŞTILAR
Sivillerin canice katledilmesi büyük tepkilere neden olurken, soykırımcı İsrail adeta insanların aklıyla dalga geçerek, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İslami Cihad tarafından vurulduğunu iddia etti.
ELİ KANLI BİBİ'DE PAYLAŞTI
Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur" ifadelerini kullandı.
SOYKIRIMI ÖNCE ÖVDÜ SONRA SİLDİ
Nitekim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali saldırının gerçekleşmesinden sonra sosyal medya hesabından gururla övündüğü görülmüştü.
Hananya yapılan vahşeti ise Hamas yüklemek için bu paylaşımını daha sonra sildi. Paylaşımı silmesinin ardından yeni yaptığı paylaşımda ise saldırının Hamas tarafından gerçekleştiğini dile getirdi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.
"İSRAİL KATLİAMIN SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"
Uzmanlar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretlerin, patlamanın sesinin ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) ABD üretimi Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğini söylüyor.
430 kilogram patlayıcı taşıyabilen MK-84, toplam 910 kilogram ağırlığında.
Bu patlayıcı İsrail, envanterlerinde yer alıyor. Kanlı saldırıya pekçok ülke, kurum, kuruluş tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından İsrail, saldırının sorumluluğunu almamak için çeşitli oyunlar sergiledi.
Bir basın toplantısı düzenleyen İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın Salı günü Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'nde meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen patlamanın bir İsrail hava saldırısı sonucu meydana geldiği yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Salı günü geç saatlerde IDF, eldeki verileri incelediğini ve patlamanın İsrail'i hedef alan bir İslami Cihad roketinin yanlış ateşlenmesi ve Gazze Şehri'nde yere düşmesi sonucu meydana geldiği sonucuna vardığını duyurdu.
Hagari yaptığı açıklamada, hastane binasının doğrudan vurulduğuna dair bir kanıt bulunmadığını, yakındaki binalarda yapısal bir hasar olmadığını ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava bombardımanından kaynaklanan hasarla tutarlı olabilecek bir bomba krateri olmadığını söyledi.
IDF sözcüsü, "İstihbaratımıza göre Hamas raporları kontrol etti ve bunun Filistin İslami Cihad'ın bir yanlış ateşlemesi olduğunu anladı, ardından kayıp sayılarını şişirerek küresel bir medya kampanyası başlattı" dedi. "Bunun Filistin İslami Cihad tarafından fırlatılan bir roket olduğunu kesin olarak anladılar."
Hagari, İsrail'in elinde Hamas üyelerinin patlamadan İslami Cihad'ı sorumlu tuttukları telefon konuşmalarının ses kayıtlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Hagari, İsrail ile Hamas ve Gazze'deki müttefikleri arasındaki savaşın bir buçuk hafta önce başlamasından bu yana İsrail nüfus merkezlerine atılan binlerce roket arasında, Gazze'den atılan 450 roketin yetersiz kalarak Şerit'in içine düştüğünü belirtti.
IDF uluslararası sözcüsü Jonathan Conricus CNN'e verdiği demeçte "Kategorik olarak hiçbir hassas tesisi vurmuyoruz, kesinlikle hastaneleri vurmuyoruz. Sivillerin varlığının son derece farkındayız" dedi.
Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, sosyal medya hesabından bir ses kaydı yayınlayarak, "Ekte, 17 Ekim 2023 tarihinde İslami Cihad tarafından hastaneye yapılan başarısız roket saldırısıyla ilgili olarak Hamas yetkilileri arasında geçen bir konuşmanın kaydı yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu konuşmada Cihad grubundan iki kişinin saldırı hakkında konuştuğu iddia edildi. Ancak konuşan kişilerin aksanı Gazze aksanı değildi.
SALDIRIDAN SORUMLU DEĞİLİZ
İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta Gazze sınırlarındaki İslami Cihad örgütünü hedef aldı. Reuters'ın haberine göre İslami Cihad, Gazze'deki hastane saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı.
İSRAİL'İN VAHŞETİNİ AKLAMAYA ÇALIŞAN BİDEN'IN YALANINI PENTAGON AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.
"AÇIK KAYNAKLARA DAYANIYOR"
ABD Başkan'ın sözlerinin ardından Pentangon'dan yapılan açıklama adeta Joe Biden ve İsrail'in yalanını açık açık itiraf etti. Ellerinde veri olmadan açık kaynaklardan alınan bilgi ile karar verildiğini itiraf eden Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.
Öte yandan açıklamanın sonuda "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.