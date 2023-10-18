İsrail'den medyaya sansür Amerika'dan Hamas'a yaptırım kararı! AK Parti'den Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye sert tepki: "İnsanlık vicdanı susmaz"

Gazze'de katliam gerçekleştiren soykırımcı İsrail medyaya da sansür uyguluyor. Tel Aviv yönetimi, ülkedeki Katar merkezli El Cezire kanalının kapatma kararı aldı.
Gazze'de katliam gerçekleştiren soykırımcı İsrail medyaya da sansür uyguluyor. Tel Aviv yönetimi, ülkedeki Katar merkezli El Cezire kanalının kapatma kararı aldı.
İSRAİL'DEN SANSÜR
ABD medyasında yer alan habere göre, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail'deki El Cezire'nin kapatılmasına izin verecek acil durum düzenlemelerini yürürlüğe koyma konusunda anlaştı.
ZULMÜ EKRANA TAŞIYAN EL CEZİRE'Yİ PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADI
İsrail Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre karar, Katar'ın sahibi olduğu kanalın, bir Hamas militanının İsrailli bir rehineyi ve onun iki çocuğunu serbest bıraktığını gösteren bir video yayınlamasının ardından geldi. Bakan Karhi, Pazar günü El Cezire'yi propaganda yapmak ve İsrail askerlerinin zarar görmesine maruz bırakmakla suçladı.
BU İLK DEĞİL
Bu, işgalci devletin haber kuruluşunun İsrail'deki ofislerini kapatmaya çalıştığı ilk sefer değil. Başbakan Netanyahu 2017'de yayıncıyı "kışkırtmakla" suçlamıştı.
ABD, HAMAS'A VE YATIRIMLARINA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULUYOR
İşgalci İsrail medyaya sansür uygularken katil devletin hamisi Amerika Birleşik Devletleri de Hamas'a yeni yaptırım kararı aldı. ABD, Gazze'yi kontrol eden Hamas üzerindeki mali baskıyı artırmak için yeni bir dizi yaptırım uygulayacak. Yaptırımlar, Hamas üyelerini ve grubun ağ içinde para taşımasına yardımcı olan finansörleri hedef alıyor.
BAKAN YELLEN KATLİAM DEVLETİNİ AKLADI
Kararı ABD Hazine Bakanı Janet Louise Yellen açıkladı. İşgalci İsrail'in öldürdüğü çocukları ve sivillerile ilgili tek kelime etmeyen Yellen yaptığı açıklamada, Hamas'ın sivilleri hedef aldığını iddia etti. Filistin için savaşan Hamas'ı terör örgütü ilan eden Yellen, finansal açıdan her türlü engellemeye başvuracaklarını bildirdi.
ABD medyasında çıkan haberlerde, Hamas'a halihazırda ağır yaptırımlar uygulandığı için Biden yönetiminin Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar gibi ülkelerde Hamas'ın faaliyet göstermesine yardımcı olan herkesin peşine düşeceği ifade edildi.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ
İlerleyen günlerde ABD Hazine Bakanlığından yetkililerin Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini ziyaret edebileceğini belirten Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo Hamas'a "tek başına ve ortaklarıyla birlikte daha fazla yaptırım uygulamaya kararlı olduğunu" söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası önümüzdeki günlerde Türk iş ve finans dünyasına Amerika tarafından yaptırımlar uygulanabileceği iddiaları gündeme geldi.
YAPTIRIMLA, BASKIYLA İNSANLIK VİCDANI SUSMAZ
Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış mesajlarını vermesi gerekenlerin her gün savaş ve tehdit mesajları vermesi gördüğünüz gibi 70 yaşındaki birinin gidip Filistinli bir çocuğu bıçaklamasına ya da ABD'de sokaklarda birtakım insanların Filistinlilere saldırmasına neden oluyor." dedi.
ABD ve Batı'nın tehdit dilinin kendi iç barışına etkileyeceğini belirten Çelik, "Zaman Filistinle dayanışma yapanların sesini susturmak, Filistinli dayanışma içinde olanlara baskı üretmek, Filistin için meydanlarda buluşanlara engellemek bunu suç saymak zamanı değildir. Zaman, insanlık vicdanına kulak verme zamanıdır. Yaptırımla, baskıyla, suç üretmeyle hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz." ifadelerini kullandı.
ABD KATLİAMLARA DAHİL OLUYOR
Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, "ABD'nin İsrail söylemini benimsemesi onu Gazze katliamlarına dahil ediyor" denildi.
ABD yönetiminin yalanlara ve asılsız iddialara dayanan Siyonist anlatıyı benimsemeye devam etmesinin Washington'un İsrail işgaline karşı körü körüne inandığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu politika aynı zamanda ABD'nin zaten abluka altında olan Gazze Şeridi'nde her dakika işlenen katliamlarda işgalci liderlerle doğrudan ortak olduğu anlamına da geliyor.