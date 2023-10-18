İsrail'den medyaya sansür Amerika'dan Hamas'a yaptırım kararı! AK Parti'den Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye sert tepki: "İnsanlık vicdanı susmaz"

ZULMÜ EKRANA TAŞIYAN EL CEZİRE'Yİ PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADI

İsrail Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre karar, Katar'ın sahibi olduğu kanalın, bir Hamas militanının İsrailli bir rehineyi ve onun iki çocuğunu serbest bıraktığını gösteren bir video yayınlamasının ardından geldi. Bakan Karhi, Pazar günü El Cezire'yi propaganda yapmak ve İsrail askerlerinin zarar görmesine maruz bırakmakla suçladı.

BU İLK DEĞİL

Bu, işgalci devletin haber kuruluşunun İsrail'deki ofislerini kapatmaya çalıştığı ilk sefer değil. Başbakan Netanyahu 2017'de yayıncıyı "kışkırtmakla" suçlamıştı.