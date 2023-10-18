Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Hamas’tan ikinci cephe iddiası geldi: Hizbullah savaşın yeni hamlelerini koordine ediyor!

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivilin ölümüne yol açan son saldırısının ardından Tel Aviv'e dünyanın dört bir tarafından tepki yağıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise destek için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya koşup dünyanın gözü önünde soykırımcı İsrail ile birlikte olduğunu duyururken Hamas ise Hizbullah 'ı işaret etti.

İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından İran'dan İsrail'e açık tehdit geldi. İran'ın Suriye büyükelçiliği saldırının hemen ardından "süre doldu" şeklinde bir açıklama yaptı ve İsrail'e karşı küresel birlik zamanı geldiğine dikkat çekti.

Hamas 'ın Lübnan'daki siyasi büro başkanı, Hizbullah 'ın büyük bir savaşa hazırlandığını söyleyerek İsrail'in en büyük korkusu olan ikinci cephe iddiasını gündeme getirdi.

HAMAS'TAN HİZBULLAH MESAJI

İran'ın açıklamalarının ardından Hamas'ın Lübnan'daki siyasi büro başkanı Ahmed Abdul-Hadi, flaş bir açıklama geldi. Lübnan'daki üst düzey Hamas temsilcisi, ABD dergisi Politico'ya verdiği demeçte Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı mücadelede sonraki adımları yakından koordine ettiğini söyledi.

"BÜYÜK BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Hizbullah'ı bilgilendirmediğini vurgulayan Abdoul-Hadi, bu sürecin ardından iki grubun sürekli olarak iş birliği içinde olduğunu ve Hizbullah'ın kuzeyde İsrail'e karşı büyük bir savaşa hazırlandığını söyledi. Öte yandan Netanyahu'nun Hamas'ı Gazze'den çıkarma hayalinin boşa düşeceğini belirtti.

Hizbullah İsrail'in saldırısının ardından 18 Ekim için "eşi benzeri görülmemiş öfke günü" çağrısında bulunmuştu. "Bu saldırı İsrail ve sponsoru ABD'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı" şeklinde açıklama yapan Hizbullah, Müslümanlara İsrail'e karşı öfkelerini göstermeleri için meydanlara çıkma çağrısı yaptı.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalayarak yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açmasının ardından dünyanın dört bir yanından Tel Aviv'e tepki yağdı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen kalabalıklar İsrail'e lanet okudu. Topraklarını terk etmeyen, öleceksek evimizde ölelim diyen yüzlerce Filistinli ise ülkenin dört bir yanında soykırımcı İsrail'i protesto etti.

TÜRKİYE

Türkiye genelinde binlerce vatandaş soykırımcı İsrail'i protesto etmek için sokağa çıktı. Ankara, İstanbul ve Adana gibi onlarca şehirde sokağa dökülen vatandaşlar Filistin'e destek çağrısında bulundu.

LÜBNAN

Ellerinde Lübnan ve Filistin bayrakları ile Beyrut'taki ABD ve Fransa Büyükelçilikleri önünde toplan yüzlerce gösterici güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.