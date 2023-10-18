SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Hamas’tan ikinci cephe iddiası geldi: Hizbullah savaşın yeni hamlelerini koordine ediyor!

Gazze’de hastaneyi hedef alarak yüzlerce Filistinli’nin ölümüne yol açan İsrail’e dünyanın dört bir tarafından tepki yağıyor. İran ve Hizbullah’tan İsrail’e net mesajlar gelirken Hamas ise İsrail’in en büyük korkusunu işaret eden bir iddia ortaya attı. Hamas’ın üst düzey yetkilisi, Hizbullah’ın İsrail’e karşı büyük bir savaşa hazırlandığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:15 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:55
Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Hamas’tan ikinci cephe iddiası geldi: Hizbullah savaşın yeni hamlelerini koordine ediyor!

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivilin ölümüne yol açan son saldırısının ardından Tel Aviv'e dünyanın dört bir tarafından tepki yağıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise destek için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya koşup dünyanın gözü önünde soykırımcı İsrail ile birlikte olduğunu duyururken Hamas ise Hizbullah'ı işaret etti.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU: İKİNCİ CEPHE Mİ AÇILACAK?

Hamas'ın Lübnan'daki siyasi büro başkanı, Hizbullah'ın büyük bir savaşa hazırlandığını söyleyerek İsrail'in en büyük korkusu olan ikinci cephe iddiasını gündeme getirdi.

İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından İran'dan İsrail'e açık tehdit geldi. İran'ın Suriye büyükelçiliği saldırının hemen ardından "süre doldu" şeklinde bir açıklama yaptı ve İsrail'e karşı küresel birlik zamanı geldiğine dikkat çekti.

HAMAS'TAN HİZBULLAH MESAJI

İran'ın açıklamalarının ardından Hamas'ın Lübnan'daki siyasi büro başkanı Ahmed Abdul-Hadi, flaş bir açıklama geldi. Lübnan'daki üst düzey Hamas temsilcisi, ABD dergisi Politico'ya verdiği demeçte Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı mücadelede sonraki adımları yakından koordine ettiğini söyledi.

"BÜYÜK BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Hizbullah'ı bilgilendirmediğini vurgulayan Abdoul-Hadi, bu sürecin ardından iki grubun sürekli olarak iş birliği içinde olduğunu ve Hizbullah'ın kuzeyde İsrail'e karşı büyük bir savaşa hazırlandığını söyledi. Öte yandan Netanyahu'nun Hamas'ı Gazze'den çıkarma hayalinin boşa düşeceğini belirtti.

Hizbullah İsrail'in saldırısının ardından 18 Ekim için "eşi benzeri görülmemiş öfke günü" çağrısında bulunmuştu. "Bu saldırı İsrail ve sponsoru ABD'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı" şeklinde açıklama yapan Hizbullah, Müslümanlara İsrail'e karşı öfkelerini göstermeleri için meydanlara çıkma çağrısı yaptı.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalayarak yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açmasının ardından dünyanın dört bir yanından Tel Aviv'e tepki yağdı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen kalabalıklar İsrail'e lanet okudu. Topraklarını terk etmeyen, öleceksek evimizde ölelim diyen yüzlerce Filistinli ise ülkenin dört bir yanında soykırımcı İsrail'i protesto etti.

Gazze'deki hastane katliamı sonrası on binlerce Filistinli protesto için sokaklarda

TÜRKİYE

Türkiye genelinde binlerce vatandaş soykırımcı İsrail'i protesto etmek için sokağa çıktı. Ankara, İstanbul ve Adana gibi onlarca şehirde sokağa dökülen vatandaşlar Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Türkiye Gazzede sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistinin yanındayız!

LÜBNAN

Ellerinde Lübnan ve Filistin bayrakları ile Beyrut'taki ABD ve Fransa Büyükelçilikleri önünde toplan yüzlerce gösterici güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

ÜRDÜN

Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail büyükelçiliği önünde toplanan protestocular hükümetten büyükelçiliği kapatmasını ve İsrail'le yapılan barış anlaşmasını iptal etmesini istedi.

Polis büyükelçilik önünde toplanan binlerce göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

İRAN

Tahran'daki binlerce protestocu günün erken saatlerinde Tahran'ın merkezindeki Filistin Meydanı'nda, İngiliz ve Fransız büyükelçiliklerinin önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile slogan atan göstericiler büyükelçilik binasının duvarlarına yumurta fırlattı.

LİBYA

Ellerinde Filistin bayraklarını sallayan her yaştan yüzlerce gösterici, Trablus sokaklarından yürüyüp Şehitler Meydanı'na geldi ve Gazze halkına destek sloganları attı. Mısır'da ise vatandaşlar Fİlistinliler için namaz kılıp dua etti.

IRAK

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da yüzlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail karşıtı sloganlar atarak Yeşil Bölge'ye giden köprüyü geçmeye çalışan protestocular güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

FİLİPİNLER

Filipinler'de vatandaşlar Filistin için sokaklara çıktı. İsrail'e tepki gösteren yüzlerce kişi "Özgür Filistin" çağrısında bulundu.

AVRUPA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı.

İspanya'daki göstericiler Başkent Madris'de yer alan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'in Hollanda Büyükelçiliği önüne gelen protestocular ise Gazze halkına destek sloganları attı.

ABD VE KANADA

ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Kanada'daki göstericiler Ottawa'da bulunan Başbakanlık Ofisinin önünde toplandı.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki | CANLI YAYIN
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! 3 günlük milli yas ilan edilecek
Hepsiburada
SON DAKİKA