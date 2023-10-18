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Rusya’ya uygulamadıkları ambargo kalmamıştı: Putin’e gelince ‘barbar’ İsrail’e gelince ‘meşru müdafaa’! İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü

Batı İsrail’in Gazze’de Filistinlilere uyguladığı soykırım karşısında sessiz kalmaya devam ediyor. Gazze’de Filistinliler günlerdir elektrik, su, gıda, ilaç ve yakıt olmadan abluka altında tutuluyor. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Batılı liderler dün akşam yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını İsrail’in üzerinden atmaya çalışırken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın geçtiğimiz yıl Ukrayna’da su ve elektriği kesen Rusya ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Ukrayna Savaşı sırasında Rusya’yı barbarlıkla suçlayan Blinken, soykırımcı İsrail’in Filistin’e uyguladığı katliamı meşru müdafaa olarak görüyor.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:02 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:59
Rusya’ya uygulamadıkları ambargo kalmamıştı: Putin’e gelince ‘barbar’ İsrail’e gelince ‘meşru müdafaa’! İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü

Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam eden soykırımcı İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alarak yeni bir vahşete daha imza attı. Batı İsrail'in işlediği soykırım karşısında sessiz kalırken ABD Başkanı Joe Biden bugün İsrail'e gitti ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya desteğini dünyaya duyurdu.

RUSYA'YA UYGULAMADIKLARI AMBARGO KALMAMIŞTI

Biden, İsrail'i hastane saldırısından aklamaya çalışırken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın geçtiğimiz yıl Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'yı hedef aldığı konuşması yeniden gündeme geldi. 30 Kasım 2022'de Ukrayna'daki sivillerin su ve elektriğini kestiği için Rusya'yı "barbar" olarak itham eden Blinken, İsrail'in Gazze'de yaptıkları karşısında yalnızca sessiz kalmıyor, açıkça meşru müdafaa hakkını kullandığını iddia ettikleri İsrail'i destekliyor.

TARKOVKİ'Yİ BİLE YASAKLAMIŞLARDI

Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'yı hedef tahtasına koyan; enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren onlarca Rus kurumuna yaptırım uygulayan, Dostoyevski'den Tarkovski'ye kadar yasak koyan Batı ülkeleri İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ambargo karşısında sessizliğini koruyor.

İSRAİL SOYKIRUM UYGULUYOR BATI SESSİZ

Yerleşimci politika ile Filistinlilerin topraklarını yıllardır işgal altında tutan İsrail, Filistinlilerine yönelik baskılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, Batı Şeria'da her gün Filistinlilere saldırı düzenleyerek en az bir kişiyi öldürüyordu. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü istihbarat" ve "güçlü ordu" iddiaları büyük darbe alan İsrail gözü dönmüşçesine Gazze'ye saldırdı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, dün akşam büyük bir katliama daha imza attı ve Filistinli yaralıların tedavi gördüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Günlerdir abluka altında tutulan Gazze'ye elektrik, su, yakıt, gıda ve ilaç desteği verilmiyor. Batı ise İsrail'in vahşeti karşısında suskun.

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