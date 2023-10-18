Rusya’ya uygulamadıkları ambargo kalmamıştı: Putin’e gelince ‘barbar’ İsrail’e gelince ‘meşru müdafaa’! İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü

İSRAİL SOYKIRUM UYGULUYOR BATI SESSİZ

Yerleşimci politika ile Filistinlilerin topraklarını yıllardır işgal altında tutan İsrail, Filistinlilerine yönelik baskılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, Batı Şeria'da her gün Filistinlilere saldırı düzenleyerek en az bir kişiyi öldürüyordu. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü istihbarat" ve "güçlü ordu" iddiaları büyük darbe alan İsrail gözü dönmüşçesine Gazze'ye saldırdı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, dün akşam büyük bir katliama daha imza attı ve Filistinli yaralıların tedavi gördüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Günlerdir abluka altında tutulan Gazze'ye elektrik, su, yakıt, gıda ve ilaç desteği verilmiyor. Batı ise İsrail'in vahşeti karşısında suskun.