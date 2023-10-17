Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu’nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas’a attı

Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.





SİVİLLERİN OLDUĞU HASTANEYİ BOMBALADI

Soykırımcı İsrail bu sefer de masumların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu.