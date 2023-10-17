Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu’nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas’a attı

Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
SİVİLLERİN OLDUĞU HASTANEYİ BOMBALADI
Soykırımcı İsrail bu sefer de masumların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu.
SUÇU HAMAS'A ATMAYA ÇALIŞTILAR
İşgalci İsrail yaptığı katliamı Hamas'ın üstüne yıkmaya çalıştı. Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur" ifadelerini kullandı.
SOYKIRIMLA ÖVÜNDÜ
Öte yandan eli kanlı Netanyahu'ya bağlı çalışan Hananya Naftali'nin önce hastane katliamıyla övündüğü ortaya çıktı.
APAR TOPAR SİLDİ
Hananya Naftali saldırının gerçekleşmesinden sonra sosyal medya hesabından gururla övündüğü görüldü. Daha sonra ise yapılan soykırım paylaşımını silerek suçu Hamas'a yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı.
SUÇU HAMAS'A YIKTI
Paylaşımını silen Naftali ardından, "İslami Cihad Gazze'de bir hastaneyi bombaladı. İsrail'e bir roket yağmuru yağdırdı ve bunlardan biri yanlış ateşlendi ve bir hastaneyi vurarak yüzlerce kişiyi öldürdü" paylaşımı yaptı.