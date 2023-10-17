Katil İsrail hastanede yüzlerce sivili katletti! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: İnsani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir





AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: Bebek ve çocuklar katlediliyor, Kadınlar katlediliyor, Silahsız masum siviller katlediliyor, Tahliye aşamasındaki siviller katlediliyor, Yaralıların tedavi gördüğü ve sivillerin sığındığı hastaneler bombalanıyor. Tam bir terör devleti, katil bir devlet anlayışı. İsrail insanlık suçu işliyor, insanlığı katlediyor. Bunu adı savaş değil, soykırımdır. İsrail'in bu barbarlığını, zorbalığını ve cinayetlerini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarih, İsrail'in insanlığa sığmayan bu saldırılarını yazacak! Bu barbarlığa tüm insanlık dur demeli!





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz... Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun: Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: "Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."





TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zülmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız.