PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Katil İsrail hastanede yüzlerce sivili katletti! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: İnsani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu yüzlerce kişiyi şehit etti. Kan donduran vahşete Başkan Erdoğan ve AK Parti'den çok sert tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 22:25 Güncelleme 17 Ekim 2023, 23:19
Katil İsrail hastanede yüzlerce sivili katletti! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: İnsani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir

Katil İsrail vahşetin boyutunu her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Son olarak kan donduran bir vahşete imza atan İsrail n Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Alçak saldırı sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
İsrail'in alçak saldırısı sonucu Başkan Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Öte yandan AK Parti'den de çok sert tepkiler geldi.

İşte o tepkiler:



AK PARTİSİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "İsrail'in vahşetini lanetliyoruz! İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir."



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: Bebek ve çocuklar katlediliyor, Kadınlar katlediliyor, Silahsız masum siviller katlediliyor, Tahliye aşamasındaki siviller katlediliyor, Yaralıların tedavi gördüğü ve sivillerin sığındığı hastaneler bombalanıyor. Tam bir terör devleti, katil bir devlet anlayışı. İsrail insanlık suçu işliyor, insanlığı katlediyor. Bunu adı savaş değil, soykırımdır. İsrail'in bu barbarlığını, zorbalığını ve cinayetlerini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarih, İsrail'in insanlığa sığmayan bu saldırılarını yazacak! Bu barbarlığa tüm insanlık dur demeli!



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz... Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun: Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: "Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."



TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zülmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız.



İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: İSRAİL, GAZZE'DE BİR HASTANEYE, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21. Yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor.



ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: "Gazze'de ortaya çıkan tablo, tam anlamıyla bir insanlık trajedisidir. Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır.İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir."

TBMM BAŞKANVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ: İsrail'in Gazze'deki zulümlerini,katliamlarını, soykırım niteliğindeki fiillerini ve son olarak bir hastaneye yönelik saldırısını nefretle kınıyorum. İsrail'in yaptıkları hem bir insanlık suçudur hem de bir savaş suçudur. İsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. İsrail'in suçlarına ve zulümlerine göz yumanlar,
İsrail'in suçlarına ve zulümlerine ortaktır. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır."

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ: İsrail'in, Gazze'de çocuk, kadın, hasta demeden okulları, hastaneleri ve sivil tüm alanları vurması ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne de insaniyetle bağdaşır. İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: Masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü bir hastahaneyi bombalamak açık bir savaş suçudur. İsrail devletinin bu hunharca saldırısını kınıyorum.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu’nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas’a attı
Hepsiburada
SON DAKİKA