Filistin’e destek veren Bayern Münihli futbolcu Nasır Mezravi hedefte! Sınır dışı edilmesi istendi

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, Gazze'de resmen soykırım uyguluyor. İsrail'e açık destek veren Batı, Filistin 'de yapılan katliamları görmezden gelirken Filistin'e destek veren isimleri de fişliyor.

Instagram hesabında Mescid-i Aksa'nın videosunun ve Kur'an-ı Kerim'in İbrahim süresinin "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayetin yer aldığı bir video paylaşan Mezravi, topa tutuluyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.

SINIR DIŞI EDİLMESİ İSTENİYOR

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mezravi ise Bild gazetesine açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum.