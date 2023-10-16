ABD’de İslamofobik saldırı! İsrail destekçisi ABD’li, Filistinli anne ve oğlu vahşice bıçakladı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Illinois eyaletinde 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli bir Amerikalı, Filistinli bir anne ile oğluna Müslüman oldukları için saldırdı. Czuba'nın 26 kez bıçakladığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 32 yaşındaki annesi ise ağır yaralandı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 26 KEZ BIÇAKLADI

Will County Şerif Ofisi, 71 yaşındaki saldırganın Filistinli anne-oğlu Hamas-İsrail savaşı dolayısıyla hedef aldığını bildirdi. Amerikalı Czuba; cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, nefret suçu ve ağırlaştırılmış darp suçlamaları ile yargılanacak.

Olay yerine gelen memurlar Filistinli kadın ve çocuğun göğüslerinde çok sayıda bıçak yarası olduğunu bildirdi. Anne-çocuk hastaneye kaldırılırken 26 yerinden bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

FİLİSTİNLİ OLDUKLARI İÇİN SALDIRDI

ABD'li polisler saldırganın askeri tarzda bir bıçak kullandığını belirtti. Saldırganın anne-oğlu Filistinli oldukları için saldırdığını belirten ABD polisi şu açıklamayı yaptı:

Dedektifler bu vahşi saldırıdaki her iki kurbanın da Müslüman olmaları ve Orta Doğu'da Hamas ile İsraillilerin dahil olduğu çatışma nedeniyle şüpheli tarafından hedef alındığını tespit edebildi.

Pazar günü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR-Chicago) Chicago ofisinde yapılan bir basın toplantısında çocuğun isminin Wadea al-Fayoume, annesinin ise Hanaan Shahin olduğu belirtilirken aslen Batı Şeria'daki Beitunia'dan olan annenin ABD'ye 12 yıl önce geldiği bildirildi.