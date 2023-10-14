SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

McDonald's'ın ardından Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusuna Walt Disney'den destek!

İşgalci İsrail, Gazze'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri hedef alıyor. Öte yandan Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail gece boyunca kenti yoğun bombardımana tutmaya devam ediyor. Bölgeyi adeta karanlığa gömen İsrail'e McDonald's'ın ardından bir skandal destek daha geldi. Walt Disney, İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığını sosyal medya hesabından açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 22:03 Güncelleme 14 Ekim 2023, 23:03
McDonald’s’ın ardından Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusuna Walt Disney’den destek!

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor.

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor.

Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımıyor.



KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI
Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.



MCDONALD'S SKANDALI
Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı.

İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu. Skandalın ortaya çıkması ile Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.



McDonald's'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavıra tepki gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
SON DAKİKA