’Kafası kesilen çocuklar’ yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu





AMERİKAN TİLKİSİ REZİL OLDU

FOX'un kirli algısı ise kısa sürede elinde patladı. Soruyu cevaplayan Amerikalı bir vatandaş, "Hayır böyle bir şey yok. Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz" diyerek çok sert tepki gösterdi.

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