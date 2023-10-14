’Kafası kesilen çocuklar’ yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail güçleri abluka altındaki Gazze'de katliama başladı. İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.
Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail güçleri abluka altındaki Gazze'de katliama başladı. İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.
BİDEN'DAN: KAFASI KESİLEN ÇOCUKLAR GÖRDÜM İDDİASI
Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getiren ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı.
BEYAZ SARAY YALANLADI
Biden'ın sözlerinin ardından CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "Teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söylemişti.
AMERİKAN FOX'U ALGI PEŞİNDE
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Amerikan tilkisi Fox 'Hamas çocukların kafasını kesiyor' yalanını sürdürmeye devam etti. Fox TV muhabiri,bir Amerikalı vatandaşa, "Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusu ile İsrail'in katliamının üstünü örtmek için kirli algı operasyonunu yürütmeye devam etti.
AMERİKAN TİLKİSİ REZİL OLDU
FOX'un kirli algısı ise kısa sürede elinde patladı. Soruyu cevaplayan Amerikalı bir vatandaş, "Hayır böyle bir şey yok. Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz" diyerek çok sert tepki gösterdi.