SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

'Kafası kesilen çocuklar' yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu

İsrail'in Gazze'deki katliamının üstünü örtmeye çalışan ABD Başkanı Biden, Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getirerek, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın açıklamaların ise Beyaz Saray yalanlamıştı. Tüm bu yaşananlarınardından Amerikan tilkisi FOX kirli algı oyununu "Hamas’ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusu ile sürdürmeye devam etti. FOX'un algı operasyonu ise kısa sürede elinde patladı Amerikalı bir vatandaş, "Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz" diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 18:56 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:13
’Kafası kesilen çocuklar’ yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail güçleri abluka altındaki Gazze'de katliama başladı. İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.

Amerikan tilkisi FOX rezil oldu!



BİDEN'DAN: KAFASI KESİLEN ÇOCUKLAR GÖRDÜM İDDİASI
Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getiren ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yine neyin peşinde? Biden gördüm dedi Beyaz Saray görmedi dedi

BEYAZ SARAY YALANLADI
Biden'ın sözlerinin ardından CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "Teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söylemişti.



AMERİKAN FOX'U ALGI PEŞİNDE
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Amerikan tilkisi Fox 'Hamas çocukların kafasını kesiyor' yalanını sürdürmeye devam etti. Fox TV muhabiri,bir Amerikalı vatandaşa, "Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusu ile İsrail'in katliamının üstünü örtmek için kirli algı operasyonunu yürütmeye devam etti.



AMERİKAN TİLKİSİ REZİL OLDU
FOX'un kirli algısı ise kısa sürede elinde patladı. Soruyu cevaplayan Amerikalı bir vatandaş, "Hayır böyle bir şey yok. Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz" diyerek çok sert tepki gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını arttırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
SON DAKİKA