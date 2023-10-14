Gazze'yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: "Bir sonraki aşama geliyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor" ifadesini kullandı.
Netanyahu, Gazze'de etkin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.
Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.
Netanyahu, ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya platformu X'ten yayımlarak, "Gazze Şeridi sınırındaki savaşçılarımızla ön saflardayız. Hepimiz hazırız." notunu paylaştı.
Öte yandan, Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.