SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze'yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: "Bir sonraki aşama geliyor"

İşgalci İsrail, Gazze'yi ölüm kıskacına alarak bebek, çocuk, kadın demeden katletmeye devam ediyor. Hava saldırıları ile binlerce insanı öldüren İsrail son olarak kara herekatına hazırlık yapıyor. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırına giderek, “Bir sonraki aşama geliyor” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 19:49 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:50
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor" ifadesini kullandı.



Netanyahu, Gazze'de etkin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.



Netanyahu, ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya platformu X'ten yayımlarak, "Gazze Şeridi sınırındaki savaşçılarımızla ön saflardayız. Hepimiz hazırız." notunu paylaştı.

Öte yandan, Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, 120'den fazla İsrailli asker ve sivili esir olarak Gazze Şeridi'ne götürmüştü.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kafası kesilen çocuklar yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu
95 yaşındaki siyonistten kan donduran sözler! İsraillilere seslendi: Müslümanları katledin
CANLI TAKİP | Gazzede insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
SON DAKİKA