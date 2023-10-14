95 yaşındaki siyonistten kan donduran sözler! İsraillilere seslendi: Müslümanları katledin





"HEPSİNİ YOK EDİN, GERİDE BİR KİŞİ BİLE BIRAKMAYIN"

Videoda, "Muzaffer olun ve hepsini öldürün. Geride bir kişi bile bırakmayın. Hafızalarını silin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını hepsini yok edin. Bu hayvanlar artık yaşayamaz. Bugünlerde artık mazeretimiz yok. Hizbullah yarın hava saldırısı yapabilir.





"ARAP KOMŞULARINIZI ÖLDÜRÜN"

Araplar da bize saldırabilir. Durmamamız lazım. Her bir Yahudi silahlanıp onları öldürmeli. Arap komşunuz varsa beklemeyin. Evine gidin ve öldürün onları. Saldırın, onların hava saldırısı yapıp Demir Kubbe'nin aktif olmasını beklemeyin. Öncesinde saldırın onlara. İşgal etmek istiyoruz ama öncekiler gibi değil. Girip önümüze gelen her şeyi yok etmek istiyoruz. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz.





Bütün gücümüzle toptan imha! Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz. Bütün gücümüzle toptan imha!





"HARİTADAN SİLELİM ONLARI"

Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Bütün peygamberlerin söyledikleri gerçekleşmek üzere." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN