13 EKİM'DE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;



23:57: İsrail basını Hamas'ın helikopter düşürdüğünü, helikopterde 50 askerin olduğunu açıkladı.

23:20: BEYAZ SARAY'DAN LÜBNAN'DA İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasını takip ederken ölen ve yaralanan gazetecilerle ilgili, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.

Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.

23:15: KATİL İSRAİL

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Al Jazeera, Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 5'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.

Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.

23:10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.

Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesi için iki saat süre vermesine ilişkin kararını değerlendirdi.

"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin, sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtti.

BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

23:04: İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." ifadesini kullandı.

Bölgedeki insani durumu ele almak için ekibinin İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden Biden, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'la hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini gözden kaçıramayız. Hamas korkunç saldırılar yapıyor ve bunun sonucunda onlar da acı çekiyor." dedi.

22:39: Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.





22.30 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenleniyor.

22:15 Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

21:55: BBC MUHABİRLERİ ALIKONULDU

BBC'den yapılan açıklamada, İsrail polisinin BBC muhabirlerini alıkoyduğu ifade edildi. Açıklamada, "İsrail polisi, BBC muhabirlerini silah zoruyla tutuyor." denildi.

21:46: GAZZE'YE 6 GÜNDÜR YARDIM GİDEMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.

Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.

"Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.

21:36: NETANYAHU: BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi.

"HAMAS'I YOK EDECEĞİZ"

Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.

21:30: İSRAİL DAKİKALAR SONRA HASTANEYİ VURACAK!

Sınır tanımayan doktorlar: Yüzlerce hasta şuan tahliye ediliyor.

20:56: YARDIM ELİ MISIR'A ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yardım uçağının Mısır'a ulaştığını açıkladı. Koca, "Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

20:47 GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: ÇOCUK HASTANESİNİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.

Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

20:43: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

20:33: BM GENEL SEKRETERİ'NDEN İSRAİL'E ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun bir milyondan fazla insanın Gazze'yi boşaltması emrini vermesinin ardından İsrail'e "insani bir felaketin önlenmesi" çağrısında bulundu. Sözcü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter ve ekibi telefonlarla çalışıyor. İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde ve onları bir insani felaketi engellemeye çağırıyor." dedi.

20:30: Hamas'ın Tel Aviv'e gönderdiği füzeler Demir Kubbe tarafından imha edildi.

20:15: Katar Emiri, Gazze'deki bombalamaların durdurulmaması halinde dünyaya gaz arzının durdurulacağını duyurdu: "Filistin meselesi, topraklarından koparılan, vatanından kovulan bir halkın meselesidir."

19:31 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdü.

19:30 İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze'de baskınlar düzenledi.

19:28: İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.

19:14 DSÖ'DEN AÇIKLAMA: SİVİLLERİN GİDECEK YERİ KALMADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığını duyurdu.

19:03 BLINKEN ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Blinken yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Abbas ile görüştüm." dedi.

18:47: İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH NOKTALARINI VURDU

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarının vurulduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırına yakın Misgav Am kasabasına doğru Lübnan'daki Hizbullah noktalarından yapılan silah atışlarının tespit edildiği belirtilirken, topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği aktarıldı. İsrail bombardıman sırasında Reuters'in canlı yayın aracını vurdu. 1 gazeteci hayatını kaybederken 3 gazeteci yaralandı.

17:52: TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Aljazeera İsrail'in Tel Aviv ve çevre kentlerinde roket sirenleri duyulduğunu yazdı.

16.45 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık daha önceki açıklamasında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



16.20 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.



BUNUN İNSANLIKTA YERİ YOK



15.43 Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.