SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Dünya Haberleri

ABD’de 1000 Covid-19’lu fare ele geçirildi: Hastalığı yaymak için tasarlanmışlar!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Reedley kentinde yer alan Fresno yakınlarında yasa dışı laboratuvar bulundu. Bine yakın koronavirüs kapıp, yaymak için tasarlanan farelerin olduğu laboratuvarda gizli alanların da olduğu anlaşıldı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeci şirketin savunması ise pes dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 18:33 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 18:34
ABD’de 1000 Covid-19’lu fare ele geçirildi: Hastalığı yaymak için tasarlanmışlar!

ABD'nin California eyaletinde bir depoda koronavirüs kapıp yayması için biyomühendislik yoluyla tasarlanan bin farenin bulunduğu yasadışı bir laboratuvar ortaya çıkarıldı.

The Independent'ın San Francisco'dan haberler veren SFist adlı yayın kuruluşundan aktardığı göre; laboratuvarda HIV, Hepatit, E Koli, sıtma, uçuk virüsü ve koronavirüs gibi bulaşıcı ajanslar bulundu.



"BU OLAĞANDIŞI DURUM"
Laboratuvar Fresno yakınlarındaki Reedley şehrinde bulundu. Reedley Belediye Başkanı Nicole Zieba, yerel yayıncı KRON4'a yaptığı açıklamada, 20 yıllı aşkın kamu hizmetinde böylesi bir keşifle karşılaşmadığını söyledi. Zieba, ''Bu olağandışı bir durum. 25 yıldır yönetimdeydim. Bunun gibi bir şey görmedim'' dedi.



HASTALIK ÖRNEKLERİ FARELER, TEST ALETLERİ…
Laboratuvarda yaklaşık 30 buzdolabı ve derin dondurucu bulunuyordu, fakat bazıları keşfedildiğinde çalışır durumda değildi. Hastalık örnekleri ve farelerin yanı sıra, kuluçka makinesi ve test aletleri de laboratuvarda vardı.



ŞİRKETİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Yetkililer, laboratuvarın Las Vegas merkezli Prestige Biotevh firması tarafından işletildiğini belirledi. Prestige Biotech Sözcüsü Wang Zhaolin, müfettişlere verdiği ifadede, tesisin Covid-19 testi üretmek için kullanıldığını ve virüs kapıp yayması için tasarlanan farelerin testleri denemek için olduğunu söyledi.



Müfettişler tesiste gebelik testlerinin üretildiği bir oda da keşfetti. Laboratuvara yönelik soruşturma mayıs ayı başında bir belediye görevlisinin tesisin arka duvarına iliştirilmiş bahçe hortumunu fark etmesiyle başladı.

ŞÜPHELİ BİYOLOJİK MATERYALLER DE ELE GEÇİRİLDİ
NBC News'ün bildirdiğine göre; deponun bazı odalarında çok sayıda sıvı kabı ve muhtelif ekipman bulundu. Fresno Bölge Halk Sağlığı personeli, kan, doku ve başkaca vücut sıvısı örnekleri ve serumlar ile etiketsiz sıvı ve şüpheli biyolojik materyalleri içeren binlerce küçük şişe de tespit etti.

800 FAREYE ÖTENAZİ UYGULANDI
Yetkililer bir depoda yasadışı faaliyet gösteren bir laboratuvarı fark eder etmez CDC, FBI ve California Halk Sağlığı Departmanı'nı bilgilendirdi. Yaklaşık 800 fareye veteriner tavsiyesi üzerine ötanazi uygulandı. Yaklaşık 175 tanesi ise polis tarafından bulunduklarında ölüydü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA