Dünya hala Başkan Erdoğan’ın NATO’daki diplomasi zaferini konuşuyor! Foreing Policy’den dikkat çeken analiz: Stratejik bağımsızlık, güç ve refah

TAHIL KORİDORUNUN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
Türkiye'nin bağımsızlığını tesis etme ve prestijini artırma arzusunda olduğunu belirten yazar 'Ankara, Rusya'nın Ukraya saldırısının Moskova ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermedi' dedi.
Yazıda Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ile ikili ilişkisini sürdürdüğüne vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi;
'Bu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Anlaşmasını müzakere etmesine olanak sağladı.'
Ankara'nın Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını hiçbir zaman benimsemediğine vurgu yapan FP, 'bunun yerine Türk firmalarının devreye girmesine ve ayrılan Batılı firmaların yerini almasına ve Rus oligarklarının Türkiye'de ikamet etmesine ve ülkede yatırım yapmasına izin verdi' dedi.
BÜYÜK FIRSAT
'Bunların hepsi bizi Vilnius'a geri getiriyor' diyen FP, Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımlar için 'Bunun nedeni, zirvenin Erdoğan'a uzun vadeli Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etme projesini sürdürmesi için büyük bir fırsat sunmasıdır' dedi.
ABD VE F-16 MESELESİ
'Erdoğan Türkiye'ye yalnızca Avrupa'nın güneydoğu kanadında bir güvenlik varlığı muamelesi yapılmasını istemiyor' diyen FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi;
'Erdoğan, NATO'nun genişlemesini Biden'dan Türkiye'ye yeni F-16'lar sağlama taahhüdünü almaya ve AB liderlerini Türkiye ile işbirliğini yenilemeye ikna etmeye yetecek kadar uzun süre durdurabilirse, bu potansiyel olarak gelişmiş bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabilir.'