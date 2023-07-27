Dünya hala Başkan Erdoğan’ın NATO’daki diplomasi zaferini konuşuyor! Foreing Policy’den dikkat çeken analiz: Stratejik bağımsızlık, güç ve refah

Türkiye'nin dış politikasında uyguladığı stratejiyi ele alan Foreign Policy , "Türkiye aslında ne istiyor?" başlığıyla yayınladığı analizinde NATO Zirvesi 'nde yapılan hamleler karşısında bazı gözlemcilerin yaşadığı şaşkınlığı yazdı.

Başkan Erdoğan'ın zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile görüşülmesi, İsveç'in NATO üyeliği için TBMM'nin Ekim ayındaki toplantıyı beklemek zorunda olması ve AB'ye üyelik hamlelerini değerlendiren FP, "Sıradan bir gözlemciye, NATO zirvesi öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm bu zikzaklar muhtemelen şaşırtıcı göründü. Ancak gerçek şu ki, Erdoğan dönemi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: stratejik bağımsızlık, güç ve refah" ifadelerini kullandı.

Steven A. Cook imzalı yazıda bu durumun Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisinden de görüldüğüne dikkat çekildi.