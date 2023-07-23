Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildi! Gözler Türkiye'de: Çözerse Erdoğan çözer





ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: Tahıl Koridoru'nun kapanması, kötü bir haber. Erdoğan'ın kısa sürede bunu çözmesini diliyorum.



ABD DIŞIŞLERI BAKANI ANTONY BLINKEN: Erdoğan'ın tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz. Bu işi rayına oturtacağını umut ediyoruz



BM GENEL SEKRETERİ ANTONIO GUTERRES: Dünya, küresel krizle yüz yüze. Başkan Erdoğan'ın tekrar devrede olması çok önemli...



İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JAMES CLEVERLY: Başkan Erdoğan'ın, insanları açlıktan kurtarmak için etkili rol oynayacağını umuyorum.

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