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    Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildi! Gözler Türkiye'de: Çözerse Erdoğan çözer

    Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildi. Tüm dünyada gözler, Bir kez daha Başkan Erdoğan'a çevrildi. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi dev ülkeler, açık açık yardım istedi.

    Çözerse Erdoğan çözer

    Putin, Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması için 7 şartı olduğunu söyledi. İstekleri yerine getirilirse anlaşmanın süreceğini belirtti.



    İngiliz medyası da Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı. "Tahıl sorununu çözerse Erdoğan çözer. Bu krizin üstesinden gelebilecek tek lider O" yazdı.



    ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: Tahıl Koridoru'nun kapanması, kötü bir haber. Erdoğan'ın kısa sürede bunu çözmesini diliyorum.

    ABD DIŞIŞLERI BAKANI ANTONY BLINKEN: Erdoğan'ın tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz. Bu işi rayına oturtacağını umut ediyoruz

    BM GENEL SEKRETERİ ANTONIO GUTERRES: Dünya, küresel krizle yüz yüze. Başkan Erdoğan'ın tekrar devrede olması çok önemli...

    İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JAMES CLEVERLY: Başkan Erdoğan'ın, insanları açlıktan kurtarmak için etkili rol oynayacağını umuyorum.

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    Haberler Güncel Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildi! Gözler Türkiye'de: Çözerse Erdoğan çözer
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