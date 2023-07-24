SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk duyurdu: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'da tarihi bir değişikliğe gidileceğini bildirdi. Musk, sosyal medya hesabından Twitter'ın klasik 'kuş' logosunun 'X' harfiyle değiştirileceğini belirtti. Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi" sözlerini sarf etti. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti. Twitter, son günlerde Meta'nın hayata geçirdiği ve son günlerde hızlı üye artışı kaydeden Threads platformuyla büyük bir mücadeleye girişti.

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