Hesap vakti! İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan hakkında yakalama kararı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürmüştü.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara, İsveç makamlarına çok sert tepki göstermiş, İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara, İsveç makamlarına çok sert tepki göstermiş, İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.
Buna ek olarak İsveç ve Danimarka büyükelçileri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istenmişti.
HESAP VAKTİ! KUR'AN-I KERİM'İ YAKAN PALUDAN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Öte yandan İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkan ve Kur'an-ı Kerim yakarak mukaddesatımıza saldıran Rasmus Paludan, hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, sosyal medya hesabından, Paludan hakkında yakalama kararı çıktığı duyurdu.
"YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİR"
Avukat Yasin Şamlı, "Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerime İsveç - Stokholm'de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.