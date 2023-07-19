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    • Dünya
    • 19.07.2023 23:27
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    • 19.07.2023 23:55
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    Hesap vakti! İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan hakkında yakalama kararı

    İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkan, Kur'an-ı Kerim yakarak mukaddesatımıza saldıran Rasmus Palu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, sosyal medya hesabından, kalleşçe Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu. Şamlı, "Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerime İsveç - Stokholm’de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kur’an-ı Kerim’i yakan Palu’dan hakkında yakalama kararı

    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkıyor.

    Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürmüştü.


    Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara, İsveç makamlarına çok sert tepki göstermiş, İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.

    Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara, İsveç makamlarına çok sert tepki göstermiş, İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.

    Buna ek olarak İsveç ve Danimarka büyükelçileri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istenmişti.

    HESAP VAKTİ! KUR'AN-I KERİM'İ YAKAN PALUDAN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
    Öte yandan İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkan ve Kur'an-ı Kerim yakarak mukaddesatımıza saldıran Rasmus Paludan, hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, sosyal medya hesabından, Paludan hakkında yakalama kararı çıktığı duyurdu.

    "YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİR"
    Avukat Yasin Şamlı, "Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerime İsveç - Stokholm'de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.




        PROVOKASYON 88 MİLYON KRONA MAL OLDU
        Öte yandan Paludan İsveç'in sadece NATO biletini yakmadı... İmza attığı provokasyonlar Stokholm'e ağır faturalara yol açtı.

        Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının devlete 88 milyon krona (162,2 milyon lira) mal olduğu bildirildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Paludan'ın son bir yıldaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 88 milyon kron çıktığı kaydedildi.

        İSVEÇLİNİN PALUDAN'DAN AĞZI YANDI: ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?
        Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsveç'te yapılan ankette halkın çoğunluğunun Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını istediği ortaya çıktı.

        Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51'e yükseldi. İfade özgürlüğü çerçevesinde kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 34 çıktı, diğerleri ise görüş bildirmedi. Sifo'dan yapılan açıklamada, anketin 14-16 Mart'ta rastgele seçilen bin 370 kişiyle yapıldığı bildirildi.


        PROVOKASYONLARI HATIRLAYALIM
        Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

        TÜRKİYE'NİN STOCKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI
        Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.



        "ESFEL-İ SAFİLİN"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı.

        Erdoğan, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

        PALUDAN'IN KİRLİ VE KARANLIK DOSYASINI AÇTIK
        Tüm bu yaşananlar gölgesinde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı.

        Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.



            Konuyu somut örneklerle ele alalım;

            Rasmus Paludan sosyal medya platformu Discord'da erkek çocuklarla müstehcen konularda sohbet ediyor. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu sansürsüz cinsel hikayeleri anlatan Paludan geç saatlere kadar bunu sürdürüyor.

            Paludan'ın yayınlarında sarf ettiği bir cümle ise nasıl hastalıklı bir yapıda olduğunu gözler önüne serer nitelikte;

            "Kahrolsun mutfakta olduğum için kimin konuştuğunu göremiyorum. Şu an çıplağım. Sorun şu ki mutfakta dolaşırken kocaman penisim sandalyelere çarpıyor"

            Irkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar Danimarka basınında da genişçe yer buldu.





            "nyheder.tv2.dk" uzantılı haber sitesinde yer alan habere göre Paludan yaptığı pedofilik konuşmaları savunuyor.

            İlgili haberde Paludan'ın "Elbette politikacıların insanlarla seks hakkında konuşmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama bizim hedef kitlemiz gençler ve özellikle genç erkekler. Bu yüzden benimle sohbet edenlerin çok olması garip değil" sözlerine yer verildi.

            Buna ek olarak Discord'da oyun topluluğu olduğuna ve katılımcıların yüzde 99'unu genç erkeklerin oluşturduğuna dikkat çekildi.



            PEDOFİLİ PALUDAN
            "seoghoer.dk"             haber sitesi Paludan ile ilgili haberin başlığında "Paludan'ın seks ifşaatları" ibaresini kullandı. İlgili haberde Paludan'ın pedofili olarak nitelendirilen eylemlerine dikkat çekildi.



            İĞRENÇ SOHBETLER...
            Danimarka medyasında yayın hayatını sürdüren Ekstra Bladet isimli mecra ise Paludan'ın reşit olmayan erkek çocuklarla yaptığı iğrenç seks hikayelerine dikkat çekiyor.

            Haberde Paludan'ın çocuklarla 'anal seks', 'penise şaplak', 'cinsel işkence cihazları' üzerinden yaptığı rezil konuşmalara yer verildi.

            Rasmus Paludan'ın Discord üzerinden bir genç erkek ağı oluşturduğuna dikkat çekilen haberde çevrimiçi sohbetlerde uydurduğu seks hikayelerini anlattığı belirtildi.

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