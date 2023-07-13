Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 'yalnız' pozunun perde arkası: Ukrayna cephesi bastırdı NATO rest çekti

BIDEN VE SCHOLZ İLERİ GİTMEDİ

En önemlisi de ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın ittifaka katılması yönündeki taahhüdün geri çekilmesinde ısrar etmeleriydi. Bildirinin önceki taslakları Ukrayna'nın nihayetinde ittifaka katılması için daha net bir yol öneriyordu ancak Biden ve Olaf Scholz çok ileri gitmekten çekindiler.