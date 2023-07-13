Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 'yalnız' pozunun perde arkası: Ukrayna cephesi bastırdı NATO rest çekti

Rusya ile savaş öncesi tansiyonu yükselten ABD ve Avrupa, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ve destek talepleri karşısında iki yüzlü bir tavır takındı. Savaş boyunca askeri destek sağlayan Batı dünyası, Ukrayna'ya geniş ölçekte arkasını dönmeyi sürrdürüyor.
İSTEKSİZLİK SİNİRLENDİRDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Salı akşamı NATO liderleriyle yapacağı görüşme öncesinde oldukça gergindi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, günün erken saatlerinde ülkesine üyelik konusunda net bir zaman çizelgesi verilmesi konusunda isteksiz davranıldığını düşünüp sinirlendi.
BATI LİDERLERİNİ KIZDIRDI
Bloomberg'in haberine göre Zelenskiy'nin bu çıkışı Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasına milyarlarca dolarlık silah ve yardım akıtan ortakları kızdırdı.