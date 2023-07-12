Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken fotoğraf
NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Programında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderler arasında yalnız başına kaldığı fotoğraf dikkat çekti.
12.07.2023 10:06 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:06
NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı.
ERDOĞAN UKRAYNA İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız duran ve barış için elini taşın altına koyan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.