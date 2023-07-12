Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

ERDOĞAN UKRAYNA İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız duran ve barış için elini taşın altına koyan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.