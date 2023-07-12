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Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken fotoğraf

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Programında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderler arasında yalnız başına kaldığı fotoğraf dikkat çekti.

12.07.2023 10:06 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:06
Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı.

Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF: ZELENSKİY ORTADA KALDI

Programda çekilen toplu fotoğrafta bir kare dikkatlerden kaçmadı.

Liderlerin birbiriyle konuştuğu o anda Zelenskiy'nin tek başına kaldığı ve çevresine baktığı görüldü.

Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

GAZLAYANLAR NEREDE

Ortaya çıkan görüntünün ardından sosyal medyada flaş yorumlar yapıldı. Ukrayna'nı Rusya'ya karşı kışkırtım savaşa sokan ABD, Almanya ve Fransa gibi ülke liderlerinin nerede olduğu soruldu.

Vladimir Zelenskiy ortada kaldı! NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf

ERDOĞAN UKRAYNA İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız duran ve barış için elini taşın altına koyan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.

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