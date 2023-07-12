Ukrayna NATO'ya alınacak mı? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Bazı kişiler korkuyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamadan satır başları:

Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Bu zirvede birçok görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Bugün bu garantiler, G7 ülkeleri tarafından da onaylanabilir. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bu zirvenin sonuçları güzel ancak üyelik daveti de alırsak ideal olur.