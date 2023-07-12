Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2023 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 13:56
    ABONE OL

    Ukrayna NATO'ya alınacak mı? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Bazı kişiler korkuyor...

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Ortaklar bize silahlarla yardımcı oluyor. Bunu anlıyoruz. Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Zelenskiy’den NATO Zirvesi’nde flaş açıklamar

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den NATO Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte kameralar karşısına geçti.

    NATO'ya üyelik meselesine ilişkin konuşan Zelenskiy, "Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamadan satır başları:
    Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Bu zirvede birçok görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

    Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

    Bugün bu garantiler, G7 ülkeleri tarafından da onaylanabilir. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bu zirvenin sonuçları güzel ancak üyelik daveti de alırsak ideal olur.

    Henüz NATO'da değiliz ancak şimdiden harika bir destek görüyoruz. Bu nedenle sizlere teşekkür etmek istiyorum. AB ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürüyoruz.

        "BAZI KİŞİLER ÜYELİĞİMİZDEN KORKUYOR, BU ANLAŞILABİLİR BİR ŞEY"
        Ortaklar bize silahlarla yardımcı oluyor. Bunu anlıyoruz. Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor. Bu mantıklı ve anlaşılabilir bir şey. Ukrayna şuan savaşıyor ve savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağımızı biliyoruz. Ancak verilen sinyaller önemli."

        FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
        Dün NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Programında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderler arasında yalnız başına kaldığı fotoğraf dikkat çekti. Sosyal medyada "Zelenskiy'i gazlayıp savaşa sokanlar ortrada bıraktı" yorumları yapıldı.

        ERDOĞAN DİPLOMASİ ÖRNEĞİ BATI İSE İKİYÜZLÜLÜK SERGİLEDİ
        Rusya ve Ukrayna savaşı öncesi Ukrayna'yı gazlayan ABD ve Batı büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor.

        Batı ve ABD sözde Ukrayna'nın yanında durup Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarafsız durmasını sağlamıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizinin çözümünde Rusya ve Ukrayna'yı İstanbul'da masaya oturtarak etkin rol oynadı.

        Erdoğan diplomasi örneği sergilerken Batı riyakarlık üstüne riyakarlık yaptı.

        "ALMANYA VE ABD ÜYELİĞE ONAY VERMEYECEK"
        NATO ülkeleri Vilnius'ta yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanırken bomba gelişmeler yaşanmıştı.

        Alman BİLD gazetesi geçtiğimiz hafta ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini yazdı. Almanya ve ABD'nin NATO üyelerine pozisyonlarına katılmaları için "baskı" uyguladığına dikkat çekildi.

        BILD 'üst düzey bir kaynağa' dayandırarak "ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği için resmi talebini engellediğini size doğrulayabilirim" ifadelerine yer verdi.

        Zelenskiy'nin NATO'ya katılmak istediğine dikkat çekilen söz konusu haberde, "Joe Biden, Ukrayna'yı şimdilik NATO'dan uzak tutmak istiyor" ifadeleri yer aldı.

        Zelenskiy'nin partisinden Ukraynalı milletvekili Oleg Dunda, BILD'e yaptığı açıklamada, "Berlin'in pozisyonundan sadece pişmanlık duyabileceğini" söyledi. "Berlin'den gerçekleşen silah teslimatları için minnettar olsak da, gönülsüz kararların zafere yol açmadığı unutulmamalıdır. Her zaman yenilgiye yol açarlar, bu tür kararlar verenler için bile." ifadelerini kullandı.

            BAŞKAN ERDOĞAN: UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR
            Öte yandan Başkan Erdoğan ise yine geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.

            Erdoğan şunları söyledi:

            "Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Vakıf Katılım
            Haberler Güncel Ukrayna NATO'ya alınacak mı? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Bazı kişiler korkuyor...
                loading
                SON DAKİKA