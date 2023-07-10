ABD Başkanı Biden’dan flaş Türkiye açıklaması

"Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini" belirten Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son 5-6 gün içinde üç defa görüştüğü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "uygun bir zamanda yeni bir görüşme yapacağına emin olduğunu, konunun ABD için yüksek bir öncelik taşıdığını" kaydetti.

Miller, soru üzerine,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB ile Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.