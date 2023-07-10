Litvanya'daki üçlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-NATO'nun mutabakata varması Avrupa basınında geniş yer buldu

Haberlerde, "zirvenin mutlak kahramanı" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine byaktığı ifade edilerek Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğini destekleyeceği belirtildi.
Avrupa basınında, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı", "Akşam saatlerinde bir sürpriz", "Anlaşma sağlandı, İsveç yakında NATO'ya katılacak", "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlıkları öne çıktı.
ALMAN BASINI: ERDOĞAN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ
Türkiye'nin İsveç kararı Alman basınında son dakika haber olarak duyuruldu.
Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı.