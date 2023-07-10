Litvanya'daki üçlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-NATO'nun mutabakata varması Avrupa basınında geniş yer buldu





ABC gazetesi ise "Erdoğan, İsveç'in tarihi tarafsızlığını sona erdirecek olan NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı" başlığını kullandı.

"Erdoğan, kendisini mevcut dünya liderlerinin büyük stratejisti-müzakerecisi olarak gösteriyor. Ne Biden ne Macron ne de Scholz" ifadesini kullanan gazete, "Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuğa bugün NATO Zirvesi'nde İsveç'in 32. üye olmasına evet diyerek yeni bir başlangıç eklediğini ve zirvenin mutlak kahramanı olduğunu" kaydetti.