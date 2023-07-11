Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB restinin perde arkası: 3 mesaj ön plana çıktı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından üyelik için NATO üyeliğine başvuran İsveç, uzun süredir Türkiye'nin itirazları nedeniyle kapıda bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avruopa Birliği'ne katılım yönündeki mesajının ardından Litvanya'nın Vilnius kentinde başlayan NATO zirvesinde önemli bir adım atıldı. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Anlaşmanın ardından Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, belirtildi.
ZİRVENİN PERDE ARKASI
Zirvenin perde arkasını köşesinde ele alan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Vilnius öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekti. Görüşmenin Türkiye için zirve politikasının ipuçlarını verdiğini belirten Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın verdiği 3 mesajı ön plana çıkardı.
Müderrisoğlu'nun yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Zirve, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu.