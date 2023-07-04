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    • Dünya
    • 04.07.2023 13:16
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    • 04.07.2023 13:27
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    Titan denizaltısına dair e-postalar ortaya çıktı! Endişelerini defalarca dile getirmiş: Firmanın CEO'su egosunu yükseltme arayışında...

    Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan Titan denizaltına dair yeni gelişmeler dünya gündeminde yankılanmaya devam ediyor. Olayla illgili Titan denizaltısının şirketi OceanGate'in defalarca uyarıldığı basında yer almıştı. Şirketin güvenlik endişeleri hakkında uyarıldığına dair belgeler ihmalkarlık iddialarını da beraberinde getirmişti. Hatta OceanGate'in eski bir çalışanı 'Titan ile ilgili güvenlik ve kalite kontrol sorunları' konusundaki endişelerini OceanGate yönetimine dile getirdiğini iddia etmişti. Bu olaylara yeni bir gelişme daha eklendi. Bu çalışanın bir arkadaşına denizaltının başarısızlıkları konusunda da bir e-posta gönderdiği de ortaya çıktı. Öte yandan ihmalkarlıklarından ders almayan 5 kişiye mezar olan denizaltının şirketi OceanGate, yeni rotalar oluşturup biletlerini tekrar satışa sundu.

    takvim.com.tr
    Titan denizaltısına dair e-postalar ortaya çıktı!

    5 kişiye mezar olan Titan denizaltısı hakkında ortaya çıkan yeni gelişmeler dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Titanik batığını ziyaret için dalış yapan kayıp Titan denizaltısını işleten OceanGate şirketinin eski bir çalışanının, 2018'de gemiyle ilgili potansiyel güvenlik sorunları konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak 2018'de işten çıkarmıştı.

    Şirket, 2018'de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha almıştı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edilmişti.

        ABD mahkeme belgeleri, şirketin Deniz Operasyonları Direktörü David Lochridge'in bir teftiş raporunda endişelerini dile getirdiğini gösteriyordu.

        Belgelere göre raporda, teknenin test edilme şekli de dahil olmak üzere "ciddi güvenlik endişeleri yaratan çok sayıda sorun tespit edilmişti".

        Lochridge, "Denizaltı aşırı derinliklere ulaştığında Titan yolcuları için potansiyel tehlikeyi" vurgulamıştı.

        Olaya ilişkin yeni detaylar ihamalkarlığın boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor. David Lochridge'un bir iş arkadaşına, firmanın CEO'sunun "egosunu yükseltme arayışı" sırasında kendisini ve diğerlerini öldürteceğinden endişe ettiğini söyleyen bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı.

        Lochridge'un gönderdiği e- postada CEO Stockton Rush'ın denizaltında öleceğinden endişe duyduğunu söylediği ortaya çıktı.

        The New Yorker'a göre Lochridge, Rush hakkında "Egosunu yükseltme arayışında kendini ve başkalarını öldürmesinden o kadar endişeliyim ki." yazdı.

            Cesur mühendis ayrıca "O şeyi batırmam için bana para vermene imkan yok." yazarak tepkisini dile getirdi.

            İncelenen e- postadaki detaylar kazanın ihamalkarlık nedeniyle olduğunu kanıtlar nielikte detaylarlar dolu. Lochridge, aracın balast torbalarının dikiş yerlerinden yapıştırıcının çıktığını ve yanlış yerleştirilmiş montaj cıvatalarının kırılmaya neden olma tehlikesi taşıdığını ifade etmiş.

            SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI

            Lochridge, ayrıca denizaltının tavan yüzeylerinde de sorunlar buldu. Deneyimli mühendisin dediklerini dikkate almaayan şirket, son yaptığı hamle ile bir skandala daha imza attı.

            Titanik'e denizaltı turları düzenleyen OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı.

            12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iki sefer için bilet alınabiliyor.

            Biletlerin fiyatı internet sitesinde 250 bin dolar olarak listelenmiş durumda.

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            Haberler Dünya Titan denizaltısına dair e-postalar ortaya çıktı! Endişelerini defalarca dile getirmiş: Firmanın CEO'su egosunu yükseltme arayışında...
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