Titan denizaltısına dair e-postalar ortaya çıktı! Endişelerini defalarca dile getirmiş: Firmanın CEO'su egosunu yükseltme arayışında...

Cesur mühendis ayrıca "O şeyi batırmam için bana para vermene imkan yok." yazarak tepkisini dile getirdi.

İncelenen e- postadaki detaylar kazanın ihamalkarlık nedeniyle olduğunu kanıtlar nielikte detaylarlar dolu. Lochridge, aracın balast torbalarının dikiş yerlerinden yapıştırıcının çıktığını ve yanlış yerleştirilmiş montaj cıvatalarının kırılmaya neden olma tehlikesi taşıdığını ifade etmiş.