Titan denizaltısına dair e-postalar ortaya çıktı! Endişelerini defalarca dile getirmiş: Firmanın CEO'su egosunu yükseltme arayışında...

5 kişiye mezar olan Titan denizaltısı hakkında ortaya çıkan yeni gelişmeler dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Titanik batığını ziyaret için dalış yapan kayıp Titan denizaltısını işleten OceanGate şirketinin eski bir çalışanının, 2018'de gemiyle ilgili potansiyel güvenlik sorunları konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak 2018'de işten çıkarmıştı.
Şirket, 2018'de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha almıştı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edilmişti.