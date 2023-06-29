Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi
Titanik enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusu'na dalan Titan denizaltısının parçaları günler sonra su yüzüne çıkarıldı. ABD Sahil Güvenliği çıkarılan parçalarda "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.
SİNYALİ UÇAK YAKALADI
Derinliğin 4 kilometre olduğu bölgede zamana karşı yarış başladı. Tam umutlar tükenmek üzereydi ki Kanada'ya ait bir arama kurtarma uçağı okyanustan gelen bir sinyali yakaladı. Çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte bölgeye Fransa'dan Victor 6000 isimli özel kurtarma robotu getirildi. Yolcuların içeride havasızlıktan öldüğü tahmin edilirken, söz konusu robot gerçeğin başka olduğunu ortaya çıkardı.
KALINTILAR ÇIKARTILDI
Titan denizaltının enkazını bulan robot, yolcuların basınç nedeniyle parçalanan denizaltıda öldüğünü belirledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'kaşiflerin' saliseler içinde öldüğü ve hiçbir şey hissetmediğine vurgu yapıldı.
ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.