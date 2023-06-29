Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

SİNYALİ UÇAK YAKALADI

Derinliğin 4 kilometre olduğu bölgede zamana karşı yarış başladı. Tam umutlar tükenmek üzereydi ki Kanada'ya ait bir arama kurtarma uçağı okyanustan gelen bir sinyali yakaladı. Çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte bölgeye Fransa'dan Victor 6000 isimli özel kurtarma robotu getirildi. Yolcuların içeride havasızlıktan öldüğü tahmin edilirken, söz konusu robot gerçeğin başka olduğunu ortaya çıkardı.