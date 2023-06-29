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Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

Titanik enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusu'na dalan Titan denizaltısının parçaları günler sonra su yüzüne çıkarıldı. ABD Sahil Güvenliği çıkarılan parçalarda "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

29.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:29
Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

Oceangate isimli şirket tarafından Titanic'e düzenlenen yolculuk geçtiğimiz hafta bir felaketle sonuçlandı. Titan isimli denizaltıyla dibe dalan ekipten kısa bir sonra haber alınamadı, gönderilen sinyallere yanıt gelmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

SİNYALİ UÇAK YAKALADI

Derinliğin 4 kilometre olduğu bölgede zamana karşı yarış başladı. Tam umutlar tükenmek üzereydi ki Kanada'ya ait bir arama kurtarma uçağı okyanustan gelen bir sinyali yakaladı. Çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte bölgeye Fransa'dan Victor 6000 isimli özel kurtarma robotu getirildi. Yolcuların içeride havasızlıktan öldüğü tahmin edilirken, söz konusu robot gerçeğin başka olduğunu ortaya çıkardı.

Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

KALINTILAR ÇIKARTILDI

Titan denizaltının enkazını bulan robot, yolcuların basınç nedeniyle parçalanan denizaltıda öldüğünü belirledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'kaşiflerin' saliseler içinde öldüğü ve hiçbir şey hissetmediğine vurgu yapıldı.

Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

Titan denizaltısının parçaları su yüzeyine çıkarıldı! Ceset kalıntıları tespit edildi! Milyarderlerin mezarı 3810 metre derinlikteydi

Açıklamada, kalıntıların Kanada'nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

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