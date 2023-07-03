Titan yolcuları patlamadan önce son anlarını nasıl geçirdi? Aile trajik detayları anlattı: Meğer oğlu yerine kendi gidecekmiş

Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan Titan denizaltına dair merak edilen detaylar hala dünya gündeminde.
Titan denizaltısında 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik gemisinin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra bir patlama gerçekleşti.
111 yıl önce batan Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Şehzade Dawood, 19 yaşındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanik seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush patlama sonucu hayatını kaybetti.
Tüm dünyanın seferber olduğu çalışmalar sonrasında Titan, beş gün sonra Titanik'ten 1500 fit uzakta bulundu. Ekibin muhtemelen ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan anında öldükleri tahmin ediliyor.