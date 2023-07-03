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    • Dünya
    • 03.07.2023 11:11
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    • 03.07.2023 11:14
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    Titan yolcuları patlamadan önce son anlarını nasıl geçirdi? Aile trajik detayları anlattı: Meğer oğlu yerine kendi gidecekmiş

    Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan Titan denizaltısında hayatını kaybeden Şehzade ve Süleyman Dawood'un ailesi yaptıkları son açıklamalar ile ölümcül yolculuğun bilinmeyen detaylarını gün yüzüne çıkardı. Aile, denizaltında bulunan ekibin patlamadan önceki son anlarında zifiri karanlıkta müzik dinlediklerini ve deniz canlılarını izlediklerini açıkladı. İşte dünya gündemini sarsan Titan denizaltı yolcularının son anlarıyla ilgili trajik detaylar...

    takvim.com.tr
    Titan yolcularının patlamadan önce son anları

    Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan Titan denizaltına dair merak edilen detaylar hala dünya gündeminde.

    Titan denizaltısında 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik gemisinin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra bir patlama gerçekleşti.

    111 yıl önce batan Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Şehzade Dawood, 19 yaşındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanik seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush patlama sonucu hayatını kaybetti.

    Tüm dünyanın seferber olduğu çalışmalar sonrasında Titan, beş gün sonra Titanik'ten 1500 fit uzakta bulundu. Ekibin muhtemelen ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan anında öldükleri tahmin ediliyor.

        Trajik kazanın ardından denizaltı yolcularının son anları ile ilgili trajik detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden Şehzade ve Süleyman Dawood'un ailesi ölüm yoluluğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Ölüm yolculuğuna çıkan 5 yolcunun son anlarını deniz canlılarına bakarak ve müzik dinleyerek geçirdikleri tahmin ediliyor.

        OĞLU YERİNE ANNESİ GİDECEKTİ

        Davud ailesinin Titanik merakı ilk olarak 2012 yılında Singapur'da ziyaret ettikleri bir sergi ile başladı. 2019'da Grönland'a yaptıkları bir gezide Titanik'i yok eden buzullar ilgilerini çekti.

        Şahzade Davud'un karısı ve Süleman'ın annesi Christine tam da bu noktada Titanik'in enkazına geziler düzenleyen OceanGate'in reklamlarını gördü. Christine'in planlanan gezide eşine eşlik edecekti ancak o sırada araya pandemi girdi ve ziyaret yeniden planlandığında onun yerini oğlu aldı.

        "KEŞKE İPTAL EDİLSEYDİ"

        Olaya dair yeni detaylar veren hüzünlü anne, Newfoundland'a olan uçuşların bir kaç kez ertelendiğini ve keşfi yapamayacaklarına dair korktuğunu dile getirdi. Anne, "Aslında oldukça endişeliydik, aman tanrım, ya o uçuşu da iptal ederlerse?" Geriye dönüp bakıldığında, açıkçası, keşke iptal edilseydi" dedi.

        Oğlunun ve kocasının ranzalı sıkışık odalarda kalmalarına yolculuktan dolayı mutlu olduklarını anlatan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden hemen önceki heyecandan titreyen küçük bir çocuk gibi olduğunu, kocasının da yolculuk için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

            TUVALET YOKTU

            Christine'in anlattıklarına göre Titan'ın yolcuları, küçük odalardaki ranzalarda kalıyordu, yemeklerini tepsilerde yiyor, her sabah 7'den akşam 7'ye kadar toplantılara katılıyor ve rutin olarak Titanik ile ilgili videolar izliyorlardı.Gemide tuvalet yoktu ve sadece bir perdenin arkasında şişe vardı.

            Denizaltıda hayatını kaybedenlerden biri olan OceanGate CEO'su Stockton Rush, yolculuktan önceki gün diğer yolculara 'düşük kalorili bir Diyet' yapmalarını ve sabah kahve içmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Atlantik'in soğuk havası nedeniyle kalın çorap ve bere giymelerini tavsiye etti.

            Rush, country müziğini yasaklamış olsa da, yolculara en sevdikleri müziği Bluetooth hoparlör aracılığıyla çalmaları için telefonlarına yüklemeleri söylendi.

            Ayrıca, dalışa geçtiklerinde pil gücünden tasarruf etmek için farlar kapatıldığı için inişin zifiri karanlıkta olacağı konusunda uyarılar yapıldı.

            Süleyman ve Şehzade'n,n OceanGate uçuş kıyafetlerinin yanı sıra su geçirmez pantolonları, turuncu su geçirmez ceketleri, çelik burunlu botları, can yelekleri ve kaskları vardı.

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            Haberler Dünya Titan yolcuları patlamadan önce son anlarını nasıl geçirdi? Aile trajik detayları anlattı: Meğer oğlu yerine kendi gidecekmiş
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