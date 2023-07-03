Titan yolcuları patlamadan önce son anlarını nasıl geçirdi? Aile trajik detayları anlattı: Meğer oğlu yerine kendi gidecekmiş

OĞLU YERİNE ANNESİ GİDECEKTİ

Davud ailesinin Titanik merakı ilk olarak 2012 yılında Singapur'da ziyaret ettikleri bir sergi ile başladı. 2019'da Grönland'a yaptıkları bir gezide Titanik'i yok eden buzullar ilgilerini çekti.

Şahzade Davud'un karısı ve Süleman'ın annesi Christine tam da bu noktada Titanik'in enkazına geziler düzenleyen OceanGate'in reklamlarını gördü. Christine'in planlanan gezide eşine eşlik edecekti ancak o sırada araya pandemi girdi ve ziyaret yeniden planlandığında onun yerini oğlu aldı.