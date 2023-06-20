Skandallarla gündemden düşmeyen Hunter Biden'a babası Joe Biden'dan destek: Oğlumla gurur duyuyorum

ABD Başkanı Joe Biden, iki vergi suçlaması ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmasıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşma yapan oğlu Hunter Biden ile gurur duyduğunu söyledi.
Biden, California'nın San Francisco kentinde yapay zeka uzmanlarıyla bir araya geldi.
Yapay zekanın vaatleri ve riskleriyle ilgili uzmanlardan bilgi alacağını aktaran Biden, "Önümüzdeki 10 yılda, son 50 yılda gördüğümüzden daha fazla teknolojik değişim göreceğiz." ifadesini kullandı.
Biden, yapay zekanın eğitim, iklim değişikliği, hastalıklar alanında değişikliklere neden olacağını belirterek, "Toplumumuza, ekonomimize ve ulusal güvenliğimize yönelik riskleri yönetmemiz gerekiyor." dedi.