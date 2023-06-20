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    • Dünya
    • 21.06.2023 01:27
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    • 21.06.2023 01:31
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    Skandallarla gündemden düşmeyen Hunter Biden'a babası Joe Biden'dan destek: Oğlumla gurur duyuyorum

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili iddianamede, suçunu kabul ederek, Adalet Bakanlığı ile anlaşma yapmıştı. Yaşanan skandal olay sonrası konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Oğlumla çok gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AA
    Joe Biden: Oğlumla gurur duyuyorum

    ABD Başkanı Joe Biden, iki vergi suçlaması ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmasıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşma yapan oğlu Hunter Biden ile gurur duyduğunu söyledi.



    Biden, California'nın San Francisco kentinde yapay zeka uzmanlarıyla bir araya geldi.

    Yapay zekanın vaatleri ve riskleriyle ilgili uzmanlardan bilgi alacağını aktaran Biden, "Önümüzdeki 10 yılda, son 50 yılda gördüğümüzden daha fazla teknolojik değişim göreceğiz." ifadesini kullandı.



    Biden, yapay zekanın eğitim, iklim değişikliği, hastalıklar alanında değişikliklere neden olacağını belirterek, "Toplumumuza, ekonomimize ve ulusal güvenliğimize yönelik riskleri yönetmemiz gerekiyor." dedi.



        BİDEN, OĞLU İLE İLGİLİ SORUYU YANITLADI
        Oğlu Hunter Biden'ın iki vergi suçlaması ve bir de "yasa dışı silah bulundurma" suçlamalarını kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili sorulara Biden, "Oğlumla çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

        Biden, söz konusu anlaşmayı yapması için oğlunu teşvik edip etmediğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



        Avukatı Christopher Clark, Hunter Biden ile Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayla Bakanlığın Hunter Biden ile ilgili uzun süredir devam eden soruşturmasının "çözüleceğini" açıklamıştı.

        Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üsteleneceğini kaydeden Clark, yasa dışı silah bulundurmakla ilgili suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini kaydetmişti.



        ANLAŞMAYI FEDERAL YARGICIN ONAYLAMASI GEREKİYOR
        Adalet Bakanlığı ile Hunter Biden arasında varılan anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.

        Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.



            Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

            Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyordu.

            ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.



            SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ SIZMIŞTI
            ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmek bilmiyor.

            Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın yine benzer görüntüleri patladı.

            8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU
            İngiliz Daily Mail'den yer alan habere göre "Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.

            Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.

                FOTOĞRAFLARIN KONUMLARI BİLDİRİLDİ
                Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği bildirildi.

                Fotoğrafların 7.032'sinin Biden'ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasından, 1832'sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken diğer fotoğrafların ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu belirtildi.

                Hunter Biden, dizüstü bilgisayarında bulunan bir makbuzun fotoğrafına göre, 2017 yılında New York'taki kaliteli İtalyan giyim mağazası Riflessi'de toplam 17846.40 Dolarlık harcama yaptı.

                CİNSEL ORGANLARI BLURLAMAK İKİ AY SÜRDÜ
                Görüntüleri sızdıran Marco Polo grubu tüm resimlerde 'cinsel organları blurlamanın' yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.


                Hunter Biden'ın ölen kardeşinin eşi Hallie Biden ile çıplak görüştüğü görüldü. İkilinin ilişki yaşadığı biliniyor.

                    AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ
                    Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.


                    Fotoğrafta: Ziegler

                    PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER
                    Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.

                    DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
                    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

                    Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

                    Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

                    Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.
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