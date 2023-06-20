Skandallarla gündemden düşmeyen Hunter Biden'a babası Joe Biden'dan destek: Oğlumla gurur duyuyorum





BİDEN, OĞLU İLE İLGİLİ SORUYU YANITLADI

Oğlu Hunter Biden'ın iki vergi suçlaması ve bir de "yasa dışı silah bulundurma" suçlamalarını kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili sorulara Biden, "Oğlumla çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

Biden, söz konusu anlaşmayı yapması için oğlunu teşvik edip etmediğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.