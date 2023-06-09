ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandal görüntüleri sızdı! Kadınlarla çıplak pozları ve uyuşturucu partileri...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmüyor.
Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın yine benzer görüntüleri patladı.
8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU
İngiliz Daily Mail'den yer alan habere göre "Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.
Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.
FOTOĞRAFLARIN KONUMLARI BİLDİRİLDİ
Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği bildirildi.