ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandal görüntüleri sızdı! Kadınlarla çıplak pozları ve uyuşturucu partileri...

AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.



Fotoğrafta: Ziegler

PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER

Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.