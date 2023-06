ABD'de gizli rapor deşifre oldu: İstihbarat yurttaşların kişisel verilerini özel şirketlerden satın alıyor!

Sosyal medya Twitter'ın patronu Elon Musk, ABD hükümeti ile kendisinden önceki yönetim arasında yaşanan yazışmaları deşifre ederek, tüm bilgilere ulaşıldığını açıklamıştı. Gizliliği yeni kaldırılan bir ABD istihbaratı raporu, ABD istihbarat kurumlarının kendi yurttaşları hakkında önemli miktarda "hassas ve özel bilgi" topladığını belirtiyor.

YASAL DEĞİL ÖZEL ŞİRKETLERDEN SATIN ALIYOR

Geçen yıl ocakta tamamlanan ama Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin (Office of the Director of National Intelligence/ODNI) cuma günü gizliliğini kaldırarak yayımladığı rapor, ABD yönetiminin verileri yasal sistem yoluyla elde etmek yerine görünüşe göre özel şirketlerden satın alarak gizlilik korumalarını atlatabileceğine inandığı bir dönemde, Amerikalıların kişisel verilerinin ne ölçüde risk altında olduğunu vurguluyor.