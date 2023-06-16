ABD'de gizli rapor deşifre oldu: İstihbarat yurttaşların kişisel verilerini özel şirketlerden satın alıyor!

Sosyal medya Twitter'ın patronu Elon Musk, ABD hükümeti ile kendisinden önceki yönetim arasında yaşanan yazışmaları deşifre ederek, tüm bilgilere ulaşıldığını açıklamıştı. Gizliliği yeni kaldırılan bir ABD istihbaratı raporu, ABD istihbarat kurumlarının kendi yurttaşları hakkında önemli miktarda "hassas ve özel bilgi" topladığını belirtiyor.
YASAL DEĞİL ÖZEL ŞİRKETLERDEN SATIN ALIYOR
Geçen yıl ocakta tamamlanan ama Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin (Office of the Director of National Intelligence/ODNI) cuma günü gizliliğini kaldırarak yayımladığı rapor, ABD yönetiminin verileri yasal sistem yoluyla elde etmek yerine görünüşe göre özel şirketlerden satın alarak gizlilik korumalarını atlatabileceğine inandığı bir dönemde, Amerikalıların kişisel verilerinin ne ölçüde risk altında olduğunu vurguluyor.
ABD HÜKÜMETİ ARAMA EMRİ OLMADAN KULLANABİLİR
Uzmanlar, şirketlerin yurttaşlar hakkında topladığı verileri satın alma uygulamasının özel hayatın gizliliğine karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Raporda ABD yönetiminin, tüm niyet ve amaçları doğrultusunda milyonlarca Amerikalının telefonunu arama emri olmadan, veri satın alarak yasal çerçevede takip edebileceği izlenimine kapıldığı belirtiliyor.
ÖZEL VERİLER SATIN ALINIYOR
Akıllı telefonlardan edinilen bilgiler teoride, cihazla kurulan iletişimden telefonun konumuna kadar her şey hakkında hükümete veri sağlayabilir. Rapor, özel hayatın gizliliğine dair meseleleri yıllarca gündeme getiren Demokrat Partili Oregon Senatörü Ron Wyden'ın talebi üzerine yayımlandı. Raporun yayımlanmasının ardından açıklama yapan Wyden, ABD Kongresi'ni özel verilerin satın alınmasını görüşmeye çağırdı.
Wyden açıklamasının bir bölümünde şöyle dedi:
Yönetimin satın alımlarının etrafına sınırlar koymak, bu verileri toplayıp satan özel şirketleri dizginlemek ve Amerikalıların kişisel bilgilerini düşmanlarımızın ellerinden uzak tutmak için Kongre'nin yasal düzenleme yapması gerekiyor.
Aslında ODNI raporunda da ABD casusluk kurumlarının, Amerikalılar hakkında topladığı veriyi sınıflandırarak yabancı kuruluşlardan koruma yönünde protokoller geliştirmesi tavsiye ediliyor.
YAPILAN ANLAŞMALAR GİZLİ
ABD yönetiminin yurttaşları hakkında tam olarak ne kadar kişisel veri topladığı veya bilgi satın almak için özel şirketlerle anlaşma yaptıysa ne gibi anlaşmalar yaptığı belirsizliğini koruyor. Raporda bu verilerin, ABD yurttaşları hakkında istihbarat toplamayı amaçlayan yabancı ülkelerin hedefi haline gelebileceği ve tek başına bilgi toplamanın bile Amerikalıları şantaj ve kamuoyu önünde küçük düşürülmeye karşı savunmasız kıldığı da belirtiliyor.