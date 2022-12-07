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    • Dünya
    • 07.12.2022 17:04
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    • 07.12.2022 17:13
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    Elon Musk Twitter'ın Hunter Biden'ın haberlerini nasıl sansürlediğini açıklamıştı! İfşa serisini engellemeye çalışan James Barker'ı kovdu

    Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti. Söz konusu yönetimdeki isim de ortaya çıktı. Twitter’ın hukuk şefi James Barker. Barker, ABD devleti ve Demokrat Parti lehine sansür uygulamalarını organize etti. Tüm bu skandallar ortaya çıkınca Elon Musk, Barker’ın işine son verdi.

    İfşa serisini engellemeye çalışan James Barker’ı kovdu

    Dünya, günlerdir Twitter'daki sansür bombasını konuşuyor. Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı kararlarla gündemden düşmeyen Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden ifşa etmişti.

    Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ortaya saçmıştı.

    Musk'ın serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden yaydığı ifşa serisindeki yeni belgelerin James Baker tarafından engellenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

    Musk, durumun fark edilmesinin ardından James Barker'ın kovulduğunu açıkladı.

    Twitter ifşaları serisi, James Baker'ın ABD devleti adına, FBI'dan ayrılarak Twitter'a girdiğini ve ABD ile Demokrat Parti aleyhindeki birçok ifşanın ve skandalın sansürlenmesinde rol oynadığını belirtti.

        JAMES BARKER KİMDİR?
        ABD'nin Federal İstihbarat Bürosu (FBI) avukatı ve hukuk danışmanı James Baker, 2016'dan beri Twitter'ın hukuk şefi.

        2020'de "Twitter başkan yardımcılığı" görevine getirilen James Baker, 6 yıllık Twitter kariyeri boyunca, ABD'nin Demokrat Partisi lehine sansür işlemleri yürüttü.

        Özellikle Donald Trump'ın aklandığı "2016 Başkanlık Seçimlerine Rusya Müdahalesi" davası ile ilgili içeriklerin görünür kılınmasını sağlayan James Baker, ayrıca Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sübyancılık, uyuşturucu, biyolojik silah laboratuvarı ve Çin istihbaratından rüşvet iddialarını içeren laptop skandalına sansür uyguladı.

        James Baker, ayrıca dünya basınındaki gelişmelerde, ABD ve Batı merkezli yayın organlarının öne çıkmasını sağladı.

        NE OLMUŞTU?
        Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden ifşa etti.

        Taibbi'nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile paylaştığı ve Twitter çalışanları arasında yapılan mesajlaşmaları da içeren yazışmalar Musk tarafından paylaşıldı.

            Musk'tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter'ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti.

            Finansal dolandırıcılık gibi girişimlere karşı geliştirilen uygulamaların zamanla manipülatif bir boyut kazandığını belirten Taibbi, dışardan platformdaki içeriklere müdahale talebi geldiğini ve yöneticilerin de bu talepleri karşıladığını belirtti.

            Taibbi, bir e-mailin ekran görüntüsünü paylaşarak 2020'ye gelindiğinde, siyasilerden ünlülere ve şirketlere kadar birçok aktörün Twitter'dan paylaşımları silme taleplerinin rutin hale geldiğini yazdı.

            2020 başkanlık yarışı sırasında Biden'ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var." şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.

            Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.

            14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayınladığını hatırlatan Taibbi, Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalara dayanarak, şirketin bu habere ilişkin linkleri siteden kaldırdığını ve buna yönelik paylaşımlara ''güvenli değil'' uyarılarını eklediğini kaydetti.

            Taibbi, "Hatta o güne kadar çocuk pornografisi gibi paylaşımlar için kullanılan doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bile bu habere uyguladılar." ifadelerini kullandı.

                Hatta dönemin Beyaz Saray sözcüsü Kaleigh McEnany, söz konusu haber hakkında tweet attığı için hesabının kilitlendiğini belirten Taibbi bunun eski Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibi ile şirket arasında ve şirketin güvelik ekipleri ile iletişim politikası ekipleri arasında gerilime yol açtığına dair belgeler paylaştı.

                Taibbi, Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını iddia ettiğini ancak yazışmalarda bunun da sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ileri sürdü.

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                HDP’den bir skandal daha!
                Haberler Dünya Elon Musk Twitter'ın Hunter Biden'ın haberlerini nasıl sansürlediğini açıklamıştı! İfşa serisini engellemeye çalışan James Barker'ı kovdu
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