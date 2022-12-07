Elon Musk Twitter'ın Hunter Biden'ın haberlerini nasıl sansürlediğini açıklamıştı! İfşa serisini engellemeye çalışan James Barker'ı kovdu

Dünya, günlerdir Twitter'daki sansür bombasını konuşuyor. Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı kararlarla gündemden düşmeyen Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden ifşa etmişti.
Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ortaya saçmıştı.
Musk'ın serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden yaydığı ifşa serisindeki yeni belgelerin James Baker tarafından engellenmeye çalışıldığı anlaşıldı.
Musk, durumun fark edilmesinin ardından James Barker'ın kovulduğunu açıkladı.
Twitter ifşaları serisi, James Baker'ın ABD devleti adına, FBI'dan ayrılarak Twitter'a girdiğini ve ABD ile Demokrat Parti aleyhindeki birçok ifşanın ve skandalın sansürlenmesinde rol oynadığını belirtti.