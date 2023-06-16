ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum





JOE BIDEN'IN GAFLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Geçtiğimiz dönemde konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem olmuştu.

JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO







NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU

Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.