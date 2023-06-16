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    • Dünya
    • 17.06.2023 01:42
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    • 17.06.2023 02:07
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum

    ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde yeni bir gafa imza attı. Biden'ın konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamlaması büyük şaşkınlık yarattı. Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay ise Biden'ın konuşma sonrası kürsüden ayrılırken birkaç saniye duraksayarak nereye gitmesi gerektiğini sorması oldu.

    takvim.com.tr
    Biden’dan yeni gaf

    Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.



    Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

    ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum



    Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.



    Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.



        NEREYE GİDECEĞİNİ SORDU
        Öte yandan Biden konuşma sonrası kürsüden ayrılırken birkaç saniye duraksayarak nereye gitmesi gerektiğini sordu.



        JOE BIDEN'IN GAFLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Geçtiğimiz dönemde konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem olmuştu.

        JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.



        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



            KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
            Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



                BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
                Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

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                Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum
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