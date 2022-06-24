ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!
Düşmesi, basın toplantısında uyuyakalması, gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez fena yakalandı. Son olarak bisikletten düşerek dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Joe Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle görüntülendi. Listede, Biden'ın nasıl oturup kalkması gerektiği bile yazıyor.
24.06.2022 15:27 - Son Güncelleme: 24.06.2022 15:27
Bunun çarpıcı bir örneği dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda ifşa oldu. Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden burada hem sunum yaptı hem de açıklamalarda bulundu. Fakat Biden'ın kendisine verilen bir kağıt parçasını çevirmesi ise basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.
Biden'ın yanlışlıkla gösterdiği kağıt parçasında, ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı.