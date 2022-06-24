ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Bunun çarpıcı bir örneği dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda ifşa oldu. Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden burada hem sunum yaptı hem de açıklamalarda bulundu. Fakat Biden'ın kendisine verilen bir kağıt parçasını çevirmesi ise basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.