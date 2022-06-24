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ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Düşmesi, basın toplantısında uyuyakalması, gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez fena yakalandı. Son olarak bisikletten düşerek dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Joe Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle görüntülendi. Listede, Biden'ın nasıl oturup kalkması gerektiği bile yazıyor.

24.06.2022 15:27 - Son Güncelleme: 24.06.2022 15:27
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

ABD'nin 79 yaşındaki başkanı Joe Biden, kameralar önünde yaptığı gaflar, açıklamaları ve merdivenlerden tökezlemesiyle sık sık gündeme gelirken, kurmayları da onu bu tür durumlardan uzak tutmak için yoğun bir mesai harcıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Bunun çarpıcı bir örneği dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda ifşa oldu. Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden burada hem sunum yaptı hem de açıklamalarda bulundu. Fakat Biden'ın kendisine verilen bir kağıt parçasını çevirmesi ise basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Son dönemde sık sık gaflarla ve kameralar önündeki anlaşmazlıklarla gündeme gelen Biden'ın elinde tuttuğu ve farkında olmadan kameralara yönelttiği kağıt parçasında ise Beyaz Saray yetkililerinin kendisine hazırladığı "talimat listesi" vardı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Biden'ın yanlışlıkla gösterdiği kağıt parçasında, ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

Biden'a verilen talimatlar ise şöyle sıralandı:

– Roosevelt Odası'na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.
– SEN oturacaksın.
– Basın mensupları gelecek.
– Sen 2 dakika brifing vereceksin.
– Basın mensupları odadan çıkacak.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bomba! Kendisine verilen talimatlarla yakalandı!

– Liz Schuler'e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)
– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.
– SEN odadan çıkacaksın.

Beyaz Saray yönetimi ve Biden bu talimatlar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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