ABD Başkanı Joe Biden Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yere düştü

Görüntülerde, Biden'ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü. Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi. Biden'ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmamıştı.