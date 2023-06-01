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    • Dünya
    • 01.06.2023 22:28
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    • 01.06.2023 23:10
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    ABD Başkanı Joe Biden Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yere düştü

    ABD Başkanı Joe Biden Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede yere düştü.

    takvim.com.tr
    ABD Başkanı Biden yere düştü!

    ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü.

    ABD BAŞKANI BİDEN YERE DÜŞTÜ I VİDEO İZLE



    Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.



    Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden'ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.

    Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.



        Beyaz Saray'dan 80 yaşındaki Biden'ın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.



        BAŞKANLIK UÇAĞINA BİNDİĞİ SIRADA DA DÜŞMÜŞTÜ
        ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru yola çıkmak üzere Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada merdivenlerden düşmüştü.

        MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

        ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru hareket etti. 80 yaşındaki Biden, Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

        Görüntülerde, Biden'ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü. Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi. Biden'ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmamıştı.


            BİDEN, DAHA ÖNCE DE MERDİVENLERDE TÖKEZLEMİŞTİ
            Biden, 19 Mart 2021'de Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı.

            Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü. Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem olmuş, Başkan Biden'ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

            Beyaz Saray ise, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve söz konusu olayı havanın rüzgarlı olmasına bağlamıştı.

                Diğer yandan dün yayınlanan bir başka görüntüde Joe Biden olduğu iddia edilen bir kişinin uçağın merdivenlerinden aşağıya yuvarlandığı iddia edilmiş ve olay Twitter'da geniş yankı bulmuştu.

                21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ FOTOĞRAF

                Biden'ın dün çekilen fotoğraflarda alın kısmında bir sorun gözükmezken bugünkü karelerinde alnındaki morluk dikkatlerden kaçmamıştı.

                22 ŞUBAT 2023 TARİHLİ FOTOĞRAF

                    BEYAZ SARAY YALANLADI
                    Diğer yandan Beyaz Saray tarafından ABD medyasına yapılan açıklamada merdivenlerden aşağı yuvarlanan kişinin Joe Biden olmadığı belirtildi.



                    Biden geçtğimiz dönemlerde de evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada dengesini kaybederek düşmüştü


                    İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
                    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları da saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



                    KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
                    Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



                        PROMTER BOMBASI
                        Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



                        2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
                        Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

                        Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

                        Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

                        Oturacaksın.

                        Basın mensupları gelecek.

                        Sen 2 dakika brifing vereceksin.

                        Basın mensupları odadan çıkacak.

                        Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

                        Katılımcılara teşekkür edeceksin.

                        Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



                        BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
                        Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.



                            TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                            Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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