Başkan Erdoğan ile görüşen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: 'Stratejik ve ekonomik ortaklık ilerleyecek' vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.
İki lider daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yan yana takip etti.
AL NAHYAN TOGG DİREKSİYONUNDA
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.
Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.