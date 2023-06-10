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    • Dünya
    • 11.06.2023 01:31
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    • 11.06.2023 01:32
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    Başkan Erdoğan ile görüşen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: 'Stratejik ve ekonomik ortaklık ilerleyecek' vurgusu

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Al Nahyan, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’dan Türkçe paylaşım

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

    BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.




    İki lider daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yan yana takip etti.


    AL NAHYAN TOGG DİREKSİYONUNDA
    Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.




    Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.


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    Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü! TOGG...
    Haberler Dünya Başkan Erdoğan ile görüşen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: 'Stratejik ve ekonomik ortaklık ilerleyecek' vurgusu
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