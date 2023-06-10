Dev maç öncesi Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü: TOGG'un direksiyonuna geçip inceledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na oynanacak olan dev finali yerinde takip edecek.