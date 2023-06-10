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    • 10.06.2023 22:37
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    Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda: Bir yanında Ceferin diğer yanında Al Nahyan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti. Erdoğan'a UEFA Başkanı Ceferin ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan eşlik etti. Takvim.com.tr detaylaraı sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan dev final için stadyumda!

    İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında İstanbul'da karşı karşıya geldi.



    Dev karşılaşma öncesi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti.



    BİR YANINA CEFERİN DİĞER YANINA AL NAHYAN...
    Erdoğan'ın yanına UEFA Başkanı Ceferin diğer yanına BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oturması dikkatlerden kaçmadı.

    İşte stadyumdan objektiflere yanısyan o kareler;



    INFANTINO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE
    Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etmiş, görüşmede Infantino Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etmişti.
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    Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü! TOGG...
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda: Bir yanında Ceferin diğer yanında Al Nahyan
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