INFANTINO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino 'yu Atatürk Havalimanı 'nda kabul etmiş, görüşmede Infantino Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etmişti.

BİR YANINA CEFERİN DİĞER YANINA AL NAHYAN... Erdoğan'ın yanına UEFA Başkanı Ceferin diğer yanına BAE Devlet Başkanı Al Nahyan 'ın oturması dikkatlerden kaçmadı. İşte stadyumdan objektiflere yanısyan o kareler;

Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda: Bir yanında Ceferin diğer yanında Al Nahyan